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В Приморье началась борьба за мандаты
На минувшей неделе практически во всех муниципалитетах Приморья, где в этом году должны выбирать депутатов, официально началась избирательная кампания. Единый день голосования в этом году выпадает на 10 сентября, а значит, активная фаза кампании придется на самый «отпускной» месяц года - август. По информации деловой газеты «Золотой Рог», основные политические партии намерены провести конференции (собрания), где будут выдвинуты кандидаты в депутаты муниципальных дум, во второй половине июля.
14 июня избирательная кампания стартовала и в Находке. Днем позже решение о назначении выборов приняли Дума Артемовского городского округа и Дума городского округа Большой Камень. В пятницу, 16 июня, отмашку избирательной кампании дали депутаты Думы Дальнегорска.
В краевой столице, как ожидается, решение о назначении голосования будет принято сегодня, 20 июня, на внеочередном заседании Думы Владивостока. Ранее депутаты утвердили обновленную схему одномандатных округов, претерпевшую некоторые изменения по сравнению с 2012 годом из-за изменения численности избирателей в отдельных районах города.
Во Владивостоке подготовку и проведение голосования будет осуществлять городская муниципальная избирательная комиссия. В остальных муниципалитетах функции комиссии, организующей выборы, как правило, возложены на соответствующую ТИК (территориальную избирательную комиссию).
Артем СТРОГИН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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