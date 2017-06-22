Партии власти пока не удается консолидировать элиты в ключевых муниципалитетах Приморья

Главный вопрос современного политического момента в Приморье: «как поделить власть на территориях, где живет больше половины приморцев?». «Единой России» пока не удается консолидировать элиты в ключевых муниципалитетах Приморья, где 10 сентября должны пройти выборы депутатов. Практически везде предвыборные процессы развиваются на фоне конфронтации местных дум с главами территорий либо в условиях отсутствия постоянного градоначальника. И лишь там, где главы сменились относительно недавно, предвыборный период проходит относительно спокойно. Во всяком случае, пока…

Благодаря проведенной в 2015 году реформе местного самоуправления одним из ключевых полномочий муниципальных депутатов, которых жители восьми территорий Приморья изберут 10 сентября, станет утверждение главы администрации (из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатов). Однако практически на всех территориях с реализацией данного права депутатам придется подождать, но причины подобной задержки в каждом случае будут разными.

Так, в Артеме, в Арсеньеве и в ЗАТО Фокино новые главы были избраны по конкурсу еще в конце прошлого - начале этого года. И как показывают итоги праймериз на этих территориях, достигнутый консенсус по главному кадровому вопросу получил продолжение и в ходе предварительного голосования «Единой России», которое в данных муниципалитетах прошло без громких «разборок» по итогам. Судя по итогам праймериз в Арсеньеве, для следующего созыва представительного органа власти будет характерна преемственность - 12 из 21 победителя праймериз являются действующими депутатами гордумы, - а также сохранение представительства градообразующих предприятий «Прогресс» и «Аскольд».

Во Владивостоке и в Дальнегорске полномочия действующих глав, арестованных по уголовным делам, закончатся осенью 2018 года - либо раньше, если в силу вступит соответствующий приговор суда. Но поскольку ни дело Игоря ПУШКАРЕВА, ни дело Игоря САХУТЫ в суд пока не передано, значит называть даже примерный срок проведения конкурсных процедур рано. Скорее всего, ближайшая смена первого лица состоится в Лазовском районе: там истекают полномочия у главы Анатолия КУБАРЕВА, который несколько месяцев провел под арестом, но затем попал под амнистию и вернулся к исполнению полномочий.

В особой ситуации находится Большой Камень, где «постоянного» главы администрации нет уже четыре года, а властные полномочия разделены между председателем думы Дмитрием ЧЕРНЯВСКИМ и и.о. сити-менеджера Вячеславом МОСКАЕВЫМ. После прошлогодней неудачной попытки провести конкурс на замещение должности главы администрации конфликт между основными группами интересов здесь хоть и поугас, но, как показали недавние события, не исчез совсем. Наиболее явным его проявлением стала попытка раздуть скандал вокруг праймериз в Большом Камне, пользуясь недостаточной осведомленностью граждан о различных моделях предварительного голосования: напомним, в городе применялась модель, при которой победителей определяют только члены «ЕР» и представители общественных организаций. Поводом для недовольства стало то, что на праймериз, проходивших в городском ДК, не допустили «обычных» граждан - хотя модель ПГ, примененная в Большом Камне, этого и не предполагала. Интерпретация произошедшего в соцсетях явно указывала на желание творцов местного политического скандала бросить тень на нового секретаря местного отделения «Единой России» Виктора ВАСЯКИНА.

Учитывая неоднородность местных элит, а также тот факт, что занимающий пост главы бывшего ЗАТО Дмитрий Чернявский год назад был исключен из рядов партии власти, не удивительно, что Большой Камень стал единственным помимо Владивостока городом, где кандидатов на выборы будет утверждать краевая, а не местная конференция «Единой России». Но если во Владивостоке общегородской организации «ЕР» просто нет как таковой, то в Большом Камне, по мнению экспертов, речь идет о неуверенности руководства краевого отделения в лояльности местных партийцев.

По-прежнему неспокойно и в Находке, где политические трения между депутатами и администрацией обрели перманентный характер. 14 июня депутатский корпус преодолел вето главы НГО Андрея ГОРЕЛОВА, которое тот наложил на принятые еще несколько месяцев назад поправки в городской устав. Нововведения касались временного исполнения обязанностей главы города в случае досрочного прекращения полномочий мэра либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности.

Новой редакцией устава предусматривалось, что полномочия градоначальника в таких случаях временно будет исполнять первый заместитель главы администрации НГО, а в случае отсутствия последнего - первый зампред Думы Находки. Однако Андрей Горелов наложил на эту редакцию вето, обосновав решение, в частности, тем, что для принятия на себя полномочий и.о. главы НГО депутату понадобятся действия, которые могут занять длительное время.

Повторно голосуя за поправки в устав в той же редакции, что и прежде, депутаты акцентировали внимание на том, что 28 июня истекает срок, отведенный для приведения Устава НГО в соответствие с федеральным законодательством. К тому же поправки в главный городской документ уже прошли процедуру публичных слушаний. Теперь решение будет направлено главе повторно - в соответствии с уставом округа и федеральным законом он обязан будет его подписать в течение семи дней и направить его в Минюст для регистрации.

Напомним, что игры вокруг устава происходят на фоне противостояния Андрея Горелова с прокуратурой, которая в начале июня добилась судебного решения о дисквалификации мэра Находки. Этот документ градоначальник намерен оспорить. Да и вообще Горелов всячески демонстрирует отсутствие намерений покидать свой пост: то проверяет ремонт дорог, то контролирует подготовку к следующему отопительному сезону, то соберет рабочую группу по созданию системы мониторинга воздуха.

Андрей СЕРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток