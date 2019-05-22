Примерное поведение

Выборы в регионах проходят по сценариям, похожим на «3-й тур» в Приморье

В Единый день голосования в 16 субъектах РФ пройдут губернаторские выборы. Большинство глав регионов с приставкой «врио» пока не сделали однозначных заявлений об участии в выборах, но активно задабривают жителей «своих» регионов с момента назначения. Многие шаги в этом направлении очень похожи на те, что полгода назад предпринимались в Приморье.

Как и в ходе избирательной кампании Олега КОЖЕМЯКО, в некоторых случаях понравиться электорату будущим кандидатам в губернаторы помогают первые лица государства, готовые учесть ключевые пожелания регионов. Резкий рост расходов на социальную политику и инфраструктурные проекты, а также особый статус столиц - три кита, на которых держатся предвыборные стратегии возможных кандидатов «от власти». Однако о пересмотре модели отношений «Центр - регионы» речи пока не идет, убеждены эксперты.

Денег нет. Но вот, держите…

Ключевой кампанией ЕДГ-2019 станут выборы губернатора и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Родной город Владимира ПУТИНА с октября возглавляет бывший полпред президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах Александр БЕГЛОВ. Путин демонстрирует публичную поддержку Беглова: с начала года глава государства чаще обычного появляется в Петербурге, всякий раз обсуждая с врио губернатора возможность федерального финансирования проектов по развитию «северной столицы».

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ полтора месяца назад распорядился выделить из Резервного фонда правительства более 10 млрд рублей на строительство социальных объектов, обновление общественного транспорта и коммунальной техники. Желание инвестировать в Петербург неожиданно проявили и крупнейшие госкомпании...

По мнению руководителя «Политической экспертной группы» Константина КАЛАЧЕВА, несмотря на возросшее внимание к нуждам регионов, в кампаниях 2019 года речь не идет о пересмотре сложившейся в России модели федерализма. Напротив, идущие на выборы главы краев и областей стремятся доказать: интересы территории можно эффективно защищать и в рамках существующей системы.

- Врио губернаторов демонстрируют свои возможности по лоббированию интересов территории, качества «добытчика» федеральных средств с толстой записной книжкой, большим влиянием и связями, - подчеркивает эксперт. - Но при этом образ лоббиста и защитника интересов территории создается без критики самой концепции политики Москвы по отношению к регионам. Парадигма не поменялась...

Дать, а не отнять

Не забывают в «предвыборных» регионах и о социальной политике. Например, в Петербурге недавно предоставили право на круглогодичный бесплатный проезд в электричках пенсионерам и ряду других льготных категорий. Стоимость данного решения составила 710 млн рублей, а инициатором, само собой, выступил глава города Александр Беглов. Появится в Питере и Единая карта петербуржца, дающая немалые льготы горожанам.

На Сахалине по инициативе врио губернатора Валерия ЛИМАРЕНКО был расширен перечень мер социальной поддержки для инвалидов, а также семей участников локальных военных конфликтов. Беспроиг-

рышным ходом стали подарочные наборы с принадлежностями для новорожденных, которые с 1 апреля получают жительницы области при выходе из роддома. Идея-фикс Лимаренко - «цифровизация» экономики острова - тоже связана с социалкой - внедрение электронных социальных карт и перевод взаимодействия пациентов с врачами на единую электронную платформу.

Хорошим подспорьем для губернатора-«варяга» стали разговоры о передаче Южных Курил. В то же время, считает эксперт Константин Калачев, после известной истории с перераспределением нефтегазовых доходов Сахалина новому главе региона еще предстоит доказать избирателям: он хоть и «варяг», но приехал не для того, чтобы снова что-то отнять и поделить.

Столица всегда к месту

Отдельной строкой в кампании Александра Беглова проходит возвращение Петербургу статуса «второй столицы» России - чем не аналог идеи переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток, активно использовавшийся в избирательных кампаниях 2018 года в Приморье? «Новая столичность» города на Неве лояльными Беглову СМИ связывается с переездом в Петербург головных офисов крупных корпораций, созданием новых рабочих мест и ростом налоговых поступлений - эти же аргументы были одними из главных при переносе столицы ДФО.

В то же время, давно запланированный переезд в Петербург Конституционного суда РФ и ряда других судов состоится с учетом общественного мнения. Еще до известной истории в Екатеринбурге Александр Беглов распорядился создать на месте планировавшегося «судебного квартала» арт-парк, а здания для работы федеральных судей разместить в другом районе «северной столицы».

В удаленной от Москвы Чите разговоров о столичности, понятное дело, нет. Но зато Забайкальский край (наряду с соседней Бурятией) стал частью Дальневосточного федерального округа в ноябре прошлого года, когда регионом уже руководил бывший замглавы Минвостокразвития РФ Александр ОСИПОВ. Как считает врио губернатора, это «позволит забайкальцам пользоваться инструментами и льготами опережающего развития». Добавим, что руководителем администрации главы Забайкалья несколько месяцев назад стал бывший вице-губернатор Приморья Сергей НЕХАЕВ, а его заместителем - приморец Алексей КАЗАКОВ, в родном регионе возглавлявший департамент информационной политики. Оба чиновника принимали участие в избирательной кампании Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в 2014 году. Неудивительно, что прошедшая в марте «прямая линия» Осипова с жителями Забайкалья (где он заплакал после вопроса от многодетной матери - прим. автора), по стилю и содержанию очень напоминала «Большие разговоры» с экс-главой Приморья.

Партийцем можешь ты не быть…

В октябре 2018 года Заксобранием Приморья был принят законопроект, разрешивший участие в выборах главы края самовыдвиженцам - до этого участвовать в них могли только выдвиженцы партий (Андрей ТАРАСЕНКО был выдвинут «Единой Россией» - прим.автора). Единственным зарегистрированным самовыдвиженцем на повторных выборах губернатора Приморья стал Олег Кожемяко. А после 16 декабря аналогичные поправки в избирательное законодательство были внесены в регионах, где губернаторские выборы должны состояться в 2019 году. Наконец, недавно научно-экспертный совет при Центризбиркоме РФ рекомендовал унифицировать законодательство, разрешив самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах во всех субъектах.

- Формальное дистанцирование глав регионов от политических структур связано с падением уровня поддержки партии «Единая Россия». Но самовыдвижение - это не панацея и не гарантия победы кандидата, - уверен политический консультант Петр ХАНАС. - На выборы идет человек, который, в случае если возглавит регион, не должен зависеть от какой-либо партии. Кроме того, при самовыдвижении обязателен сбор подписей избирателей, который можно использовать в качестве дополнительного элемента агитации и инструмента для поиска «устойчивых» сторонников еще на этапе выдвижения.

Отдельная тема - «муниципальный фильтр», самостоятельно преодолеть который любому кандидату практически невозможно. Достаточно вспомнить, что к моменту выдвижения Андрея ИЩЕНКО на повторных выборах губернатора Приморья все подписи муниципальных депутатов в некоторых муниципалитетах края были уже «разобраны» его соперниками. Уже упомянутый экспертный совет при ЦИК РФ предложил смягчить требования к количеству подписей мундепов, необходимых для регистрации, и к количеству муниципальных образований, в которых собираются эти подписи. Но эти предложения пока не нашли отражения в избирательном законодательстве. Следовательно, получение нужного для регистрации числа подписей, как и прежде, будет зависеть от доброй воли депутатов «ЕР» в законодательных и представительных органах.

В апреле эксперты близкого к Кремлю Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) назвали избирательные кампании Александра Беглова и Александра Осипова одними из самых сложных в текущем политическом сезоне. При этом выборы в родном городе президента, скорее всего, конкурентными не будут, а вот в Забайкалье может реализоваться иной сценарий. «Он (Осипов) уже третий руководитель края за пять лет. В регионе тяжелая социально-экономическая ситуация, и, конечно, она самым прямым образом проецируется на политику. Там сильные отделения КПРФ и ЛДПР, сообща они способны навязать врио конкурентную кампанию», - говорится в докладе ФоРГО.

- Тема взаимоотношений центра и регионов не ушла с повестки дня. Люди, особенно на окраинах страны, недовольны существующим положением дел. И на этот вызов приходится отвечать и во время избирательных кампаний, и после них. Важно не только обозначить важные для региона проблемы, но и указать способ их решения, - отметил политолог Виктор БУРЛАКОВ.

КСТАТИ

Просите и воздастся вам…

Тем временем глава Приморья Олег Кожемяко, чья победа на декабрьских выборах сбила волну электорального протеста, доказывает, что слова о необходимости особого отношения к приморцам не были предвыборным жестом. Многие обратили внимание на интервью губернатора публицисту Александру ПРОХАНОВУ, вышедшее в федеральном эфире «России-24» в начале мая. Речь в нем шла о поддержке демографии и работе по другим направлениям «майского указа» президента - но не только в Приморье, а в масштабе всего Дальнего Востока.

- Нужна выстроенная всеподдерживающая политика, в том числе информационная, которая даст дальневосточнику уверенность, что государство отдает ему должное, что край этот - приоритетный. Сегодня такому отношению положено начало. Это видно по проектам, которые здесь осуществляются, по льготам, коэффициентам, которые заложены в государственных программах. По большим стройкам, которые ведутся за счет государственных резервов, - сказал Олег Кожемяко. Думается, что подобные мысли найдут отклик в Москве. Особенно на фоне «пробуксовки» многих механизмов ускоренного развития Дальнего Востока, продолжающегося оттока населения и растущего недовольства (в том числе - на выборах) со стороны тех, кто остался. О «больших стройках» глава Приморья тоже вспомнил не просто так: в конце апреля на встрече с Владимиром Путиным он согласовал крупнейший после саммита АТЭС инфраструктурный проект - строительство Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).

На рисунке: Без комментариев.

Фото со страницы Кожемяко.Daily в Facebook

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.