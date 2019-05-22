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Мэр Владивостока продолжает кадровое обновление

22 Мая 2019, 13:40 | Приморье

Спустя полтора месяца после вступления в должность главы Владивостока Олег ГУМЕНЮК продолжает кадровое обновление городской администрации. Ряд новых сотрудников мэрии уже работали вместе с новым градоначальником.

В начале мая у главы Владивостока появился заместитель по вопросам градостроительства, Игорь БЕЛОВ. С 2011 по 2015 годы он работал на аналогичной позиции в столице другого субъекта ДФО – Благовещенске. Напомним, что в тот период губернатором Амурской области являлся Олег КОЖЕМЯКО, а нынешний мэр Владивостока Олег Гуменюк возглавлял областной спорткомитет. Как и Кожемяко с Гуменюком, Белов имеет приморские корни – окончил ДВПИ, работал в институте «Приморгражданпроект», а также в администрации Ленинского района.

Управление транспорта администрации Владивостока в середине мая возглавил Александр ИВАНОВ. До назначения в мэрию он уже работал под руководством Олега Гуменюка, возглавляя транспортный отдел ГБУ «Хозяйственное управление администрации Приморского края».

Добавим, что в конце апреля к обязанностям вице-мэра, курирующего вопросы топливно-энергетического комплекса и содержания жилфонда, приступил Тарас ФИЩУК. С Олегом Гуменюком он ранее не работал, однако за плечами у Фищука - солидный опыт не только хозяйственной, но и политической деятельности. В течение нескольких лет он занимал должность вице-мэра Уссурийска с аналогичным функционалом, а до этого - возглавлял Красноармейский район и отделение «Единой России».

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кадры  мэрия  назначения 



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