Новый старт важных проектов

В Приморье уже ведется работа по реализации нового «майского указа» президента

7 мая, сразу после вступления в должность президента России, Владимир ПУТИН подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Документ обозначил основные приоритеты развития страны и определил цели, которые должны быть достигнуты к середине будущего десятилетия. При этом значительная часть указа посвящена социально-экономическому развитию регионов. Деловая газета «Золотой Рог» попыталась оценить, каких изменений следует ждать Приморью, и что делается в регионе для решения поставленных главой государства задач.

Некоторые из мер по развитию социальной инфраструктуры дальневосточных регионов были анонсированы Владимиром Путиным в ходе заседания президиума Госсовета во Владивостоке в сентябре 2017 года. Тогда президент заявил, что помимо привлечения инвестиций на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей. По словам главы государства, уровень жизни дальневосточников должен превысить среднероссийский. Новый «майский указ», подписанный 7 мая, уточняет эту задачу, а многие из оговоренных в нем задач напрямую влияют на качество жизни приморцев.





- За последнее время жизнь в Приморье сильно изменилась. Мощным стимулом обновления региона стал Саммит АТЭС в 2012 году. Созданные после ТОРы, Свободный порт Владивосток, судостроительный кластер позволили продолжить начатое развитие края, открыть новые предприятия, создать дополнительные рабочие места. Президент поставил еще одну задачу – повысить качество жизни людей. Над этим мы и будем работать. Приморье активно поддерживает все инициативы главы государства, - подчеркнул врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО после инаугурации президента.

Большая соцстройка

Указ №204 предписывает продолжить работу по созданию врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов во всех населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тысяч человек. В связи с этим 14 мая на заседании Координационного совета под председательством врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко были утверждены изменения в государственную программу «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы.

В новой редакции госпрограммы на строительство ФАПов и поликлиник, предусмотренных Комплексных планом социально-экономического развития Приморья, планируется выделить 2 млрд рублей. В ближайшие три года запланировано строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне, а также установка восьми фельдшерско-акушерских пунктов в шести муниципалитетах края - селах Суходол, Рождественка, Дальнее, Дубки, Песчаное, Луговой, Каймановка, на железнодорожной станции Фридман. Эта программа будет профинансирована из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% на 1% соответственно.

Добавим, что в населенных пунктах, где проживает менее 100 человек, новый «майский указ» президента предписывает использовать мобильные медицинские комплексы. У Приморья опыт подобных мероприятий уже есть: с 2015 года по отдаленным населенным пунктам края курсирует автопоезд «Забота». А в прошлом году в крае работали два состава – детский и взрослый. Благодаря им почти 150 тысяч приморцев, из которых более порядка 70 тысяч – дети, получили консультации врачей, не выезжая за пределы своего района. Ожидается, что в 2018 году медицинский состав побывает в 32 городских и муниципальных образованиях, а также на территории ЗАТО Фокино и Большого Камня. Будет продолжена начатая в 2017 году программа по борьбе с онкологическими заболеваниями, планируется организация «целевых» выездов автопоезда «Забота» с направлением специализированной бригады профильной направленности: аллергология, кардиология, неврология, гастроэнтерология, онкогематология, нефрология.

Отметим, что в ближайшие три года по поручению Владимира Путина в Приморье построят и реконструируют 25 социальных объектов. Это детские сады и школы, поликлиники, спортивные комплексы и дома культуры. Владивосток станет первым городом в стране, где по инициативе главы государства будет создан Единый музейный комплекс, который объединит филиалы главных музеев страны.





- Новые майские указы имеют важное значение для улучшения социальной ситуации в крае. Ключевые положения, которые будут иметь важнейшее значение для Приморского края – это поручения по улучшению доступности для граждан медицинской помощи в первичном звене, прежде всего в части организации ФАПов и других медицинских учреждений в малых населенных пунктах, - говорит член Приморского регионального штаба ОНФ Валентин ЛАБОНИН. – Значимыми можно назвать и решения в сфере обеспечения начального и среднего образования – прежде всего повышения его качества, мотивации обучающихся и роста престижа общего российского образования в мире. Применительно к Приморскому краю существенное значение имеет не только трансформация учебного процесса как такового, но и формирование наполняемости «второй половины дня» школьников – увеличение количества и повышение доступности для всех категорий населения, в том числе малообеспеченных семей, развивающих кружков, творческих центров и спортивных секций как при общеобразовательных учебных заведениях, так и при прочих организациях социального профиля.

Стимулы для родителей

Еще до подписания нового «майского указа», в конце 2017 горда, Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики. Некоторые меры, направленные на улучшения условий жизни семей с детьми, заработали уже с 1 января. Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморья, с начала года на выплаты семьям края, в которых в 2018 году родился первый ребенок, выделено 30 млн рублей. За это время в приморских семьях на свет появились 2,2 тысячи первенцев; более тысячи семей обратились в органы соцзащиты за консультацией о новой демографической выплате. Из тех, кто уже обратился за новой мерой социальной поддержки, ежемесячное пособие назначено более 600 семьям. Часть документов находится на рассмотрении специалистов.

Напомним, что новая демографическая выплата назначается семьям, у которых после 1 января 2018 года родился первый ребенок. Право на нее имеют семьи, где доход на одного члена семьи не превышает 19786 рублей в месяц. Ежемесячно на первенца родители получают почти 13,6 тысячи рублей в течение года. По истечении этого срока родители должны подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полутора лет.

Другой важной мерой по улучшению уровня жизни семей с маленькими детьми является предусмотренное указом №204 достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Решить эту задачу необходимо до 2021 года. При этом уже в 12 муниципалитетах Приморья проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет решена; а в 2018-2019 годах Приморский край получит на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях для детей от двух месяцев до трех лет 725,3 млн рублей.





- Главная задача, стоящая перед современной Россией – это народосбережение, которое состоит из двух аспектов – снижения смертности и увеличения рождаемости. В современном мире низкая рождаемость – это не только экономическая проблема, а в большей степени – проблема стиля жизни. И мера по обеспечению детей до трех лет местами в детских садах как раз меняет стиль жизни: она позволяет родителям совместить воспитание ребенка и карьеру. Кроме того, очень важна пропаганда здорового образа жизни, семьи и детства, - уверен заслуженный врач РФ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, профессор Анатолий БЕЛЯЕВ.

Транспорт поможет экспорту

Помимо серьезного увеличения расходов на социальные задачи, «майский указ»-2018 включает меры по укреплению экономического потенциала дальневосточных регионов, в том числе – Приморского края. Так, уже к 1 октября должен быть утвержден комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Он предусматривает увеличение мощностей морских портов Дальнего Востока, развитие Северного морского пути и увеличение грузопотока по нему до 80 млн тонн, сокращение времени перевозки контейнеров железнодорожным транспортом с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней и увеличение объема транзитных перевозок контейнеров железнодорожным транспортом в четыре раза. Пропускная способность БАМа и Транссиба к середине будущего десятилетия должна вырасти в полтора раза, до 180 млн тонн.





- Постановка вопроса в указе президента совершенно верна. Но пока мы видим, что решение перечисленных задач на Дальнем Востоке «двигают» в основном частные компании в рамках своих интересов. Поэтому региону нужен системный механизм реализации поручений президента в сфере логистики, который бы связал воедино планы частных и государственных компаний, включая РЖД, а также стратегии развития регионов ДФО. Необходимо понимать, что и в каком объеме будет перевозиться по железным дорогам, в какие страны будет экспортироваться произведенная в России продукция, - считает доктор экономических наук, профессор ДВФУ Виктор БЕЛКИН.

Еще один важный приоритет нового «майского указа», который имеет особое значение для Приморья – это создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного, экспортно ориентированного сектора.

Отдельный национальный проект будет посвящен созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, от которых зависит не только развитие экономики, но и удобство передвижения по краю. К 2024 году в крупнейших городских агломерациях планируется довести долю автодорог, соответствующих нормативным требованиям, до 85% от общей протяженности. В Приморье активная работа по улучшению качества дорог началась в минувшем году: Владивостокская агломерация выиграла грант на модернизацию дорожной сети Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. На финансирование программы было направлено 1,5 миллиарда рублей из федерального, краевого и местных бюджетов.

Досье "Золотого Рога": Комплексный план социально-экономического развития Приморья на 2018-2020 годы включает мероприятия на общую сумму 5,1 миллиарда рублей. Помимо объектов здравоохранения в этот период будут построены пять детских садов во Владивостоке, школа в Большом Камне, дома культуры в селах Многоудобное Шкотовского района и Первомайское Михайловского района. Заявлена модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования. Также в план включены реконструкция здания дома культуры села Новоникольск, создание в Приморье культурно-исторического парка «Россия – Моя история», строительство центра культурного развития в Большом Камне, физкультурно-оздоровительного комплекса в ЗАТО Фокино, крытого тренировочного катка в Уссурийске, спортивно-восстановительного комплекса во Владивостоке и физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Славянка Хасанского района.

На фото: По планам президента, дальневосточники должны жить лучше, жить веселее...

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Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток