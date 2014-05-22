Собственные доходы бюджета Приморского края выросли

Отчет об исполнении краевого бюджета за первый квартал 2014 года заслушали 21мая депутаты Законодательного Собрания Приморья. Как следует из отчета профильного департамента администрации края, за три месяца субъекту удалось снизить объем госдолга, а также увеличить налоговые поступления в бюджет. При этом отмечаемое снижение объема доходной части сложилось за счет снижения общего объема безвозмездных поступлений на 1,15 млрд руб.

Однако по объему собственных налоговых и неналоговых доходов краевой казны рост к аналогичному периоду 2013 года составил 9 проц. За первый квартал текущего года собрано свыше 11,6 млрд руб.

По итогам первого квартала бюджет Приморского края исполнен с дефицитом в 1,49 млрд руб. При этом госдолг Приморского края за это время удалось снизить с 8,8 млрд руб. до 7 млрд руб.

- Мы провели реструктуризацию взятых кредитов, перекредитовавшись по более низкой ставке, - отметила директор департамента финансов ПК Татьяна Казанцева.

По словам директора финансового департамента, все заявки на финансирование от других департаментов «Белого дома» исполнялись в полном объеме, но при условии отсутствия на их счетах остатков денежных средств.

Эсер Константин МЕЖОНОВ отметил низкие показатели исполнения по стипендиям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по расходам на ремонт жилья для детей-сирот. Однако причины этих проблем, по словам Татьяны Казанцевой, в недоработке профильных департаментов, которые не заявили расходы на эти цели в кассовый план на первый квартал 2014 г.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.