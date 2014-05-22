Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Собственные доходы бюджета Приморского края выросли
Отчет об исполнении краевого бюджета за первый квартал 2014 года заслушали 21мая депутаты Законодательного Собрания Приморья. Как следует из отчета профильного департамента администрации края, за три месяца субъекту удалось снизить объем госдолга, а также увеличить налоговые поступления в бюджет. При этом отмечаемое снижение объема доходной части сложилось за счет снижения общего объема безвозмездных поступлений на 1,15 млрд руб.
Однако по объему собственных налоговых и неналоговых доходов краевой казны рост к аналогичному периоду 2013 года составил 9 проц. За первый квартал текущего года собрано свыше 11,6 млрд руб.
По итогам первого квартала бюджет Приморского края исполнен с дефицитом в 1,49 млрд руб. При этом госдолг Приморского края за это время удалось снизить с 8,8 млрд руб. до 7 млрд руб.
- Мы провели реструктуризацию взятых кредитов, перекредитовавшись по более низкой ставке, - отметила директор департамента финансов ПК Татьяна Казанцева.
По словам директора финансового департамента, все заявки на финансирование от других департаментов «Белого дома» исполнялись в полном объеме, но при условии отсутствия на их счетах остатков денежных средств.
Эсер Константин МЕЖОНОВ отметил низкие показатели исполнения по стипендиям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по расходам на ремонт жилья для детей-сирот. Однако причины этих проблем, по словам Татьяны Казанцевой, в недоработке профильных департаментов, которые не заявили расходы на эти цели в кассовый план на первый квартал 2014 г.
Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- Приморский край получит поощрение за налоговые поступления в федеральный бюджет
- Депутаты внесли изменения в налоговое законодательство Приморья
- Собственные доходы бюджета Приморского края выросли
- Стало известно, сколько зарабатывают и чем владеют вице-губернаторы Приморья и их супруги
- Бизнес Приморья на 20% снизил налоговые отчисления в краевую казну
- В Приморском крае муниципалитетам урезали доходы
- В Приморье первый вице-губернатор Сергей Сидоров заработал больше других чиновников
- Власти устроили ИПподром для бизнеса
- В Приморье владельцам отечественных иномарок упростят получение льгот
- Приморью пообещали налоговых льгот
Новости раздела
- Будущим депутатам пришлось понервничать
- Лидерство, пока не ставшее победой
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Экс-мэр призывает приморцев прийти на выборы
- Развитие энергетического сотрудничества на Дальнем Востоке обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- Андрей Тарасенко: У меня нет личного пистолета
- Депутат с задержками
- Приморские единороссы ответили на обвинения в подкупе избирателей
- С депутатов сняли показания
- Президент России направил приветствие гостям и участникам IV Восточного экономического форума
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Дарькин развеселил рыбаков
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Граница на чиновничьем замке
- Во Владивостоке жилье сдается влет