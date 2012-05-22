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Жители Пожарского и Ханкайского районов Приморья требуют у депутатов повышения зарплат
ПРИМОРЬЕ, 22 мая, ZRPRESS. В минувшие выходные депутат Законодательного Собрания Приморского края Константин Межонов посетил Пожарский район. Во время поездки он встретился с главой города Лучегорска, местными депутатами, а также жителями.
Пожарский район стал еще одной территорией, которую посетил депутат Константин Межонов. Во время своей поездки парламентарий успел провести несколько встреч. С главой муниципального района и депутатами местной Думы он обсудил наиболее острые проблемы района и возможности их решения, подчеркнув, что как депутат краевого парламента окажет все возможное содействие и помощь.
После депутат встретился с жителями района в основном работниками сферы образования, спорта, культуры и молодежной политики. К сожалению, как и во всех других территориях края, больше всего пожарцы негодовали по поводу низких зарплат сотрудников вышеназванных отраслей и отсутствия хоть какого-то повышения. Они передали Межонову официальное обращение к главе ЗС ПК и депутатам, в котором просят решить наконец наболевший вопрос достойной и справедливой оплаты труда. К слову, с аналогичным обращением на прошлой неделе выступили жители Ханкайского района. Они также передали его Константину Межонову, которые посещал район в середине месяца.
«Я помню Лучегорск процветающим поселком, с мощным градообразующим предприятием, - говорит Константин Межонов. – Сейчас же эта территория дотационная. Отсюда такие проблемы и такие обращения».
По возвращении во Владивосток Константин Межонов передал обращение пожарцев адресу.
Однако напомним, на прошлой неделе депутаты ЗС ПК фракции «Справедливая Россия» уже поднимали вопрос о повышении зарплат работникам, не относящимся к категории «учитель». Они внесли поправку в бюджет, которая предусматривала выделение средств на эти цели. Предложение эсеров рассматривалось на комитете по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам. Но голосами «единороссов», входящих в комитет, поправка была отклонена.
«Золотой Рог».
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