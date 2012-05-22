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Глава Арсеньева собрал новую команду

22 Мая 2012, 19:55 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 22 мая, ZRPRESS. Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН сформировал команду. Решением Думы города № 110 от 25 апреля 2012 года утверждена новая структура администрации городского округа.

Структура претерпела изменения: упраздняется должность руководителя аппарата администрации, а у главы городского округа будет четыре заместителя. На должность первого заместителя главы администрации Арсеньевского городского округа назначен Валерий ГАВРИЛЕНКО, заместителя главы по экономике – Сергей ОСТРЯКОВ, заместителя по социальным вопросам – Ксения КИНСЛЕР, и.о. заместителя (по общим вопросам) – Екатерина ПЕТРОВСКАЯ. Советником главы Арсеньевского городского округа назначена Ольга ЛУКЬЯНЧУК.

Кроме того, по инициативе главы города А. Дронина утверждено Положение об общественных советниках главы Арсеньевского городского округа. Советники будут действовать на общественных началах. Их функции – взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями и партиями, жителями города, выявление городских проблем и информирование главы города о нарушениях законодательства в сфере муниципального управления для принятия соответствующих мер. Записаться на прием к главе городского округа и первому заместителю можно по телефону 4-25-97 по пятницам с 8.30 до 16.00.

На сайте администрации открыта Интернет-приемная: здесь предоставляется возможность жителям города получить ответы, консультации, разъяснения по интересующим вопросам, а также высказать свое мнение, предложение по актуальной для города теме.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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