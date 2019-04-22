Мэров муниципалитетов в Приморье торопятся избрать по конкурсу

У многих из них выиграть в честных выборах нет никаких шансов

В важнейших муниципалитетах Приморья продолжается урегулирование кадрового вопроса, связанного с избранием глав. Очередные «выборы по конкурсу» проходят в Арсеньеве и Дальнегорске.

С 10 апреля ведется прием документов от желающих принять участие в конкурсе на замещение должности главы Арсеньевского городского округа. Первый этап конкурса предполагается провести 29 апреля, а второй – 13 мая. В Дальнегорске новым сроком завершения перенесенного с конца 2018 года конкурса стал конец апреля. На данный момент и.о. главы ДГО уже более года является Виктор КОЛОСКОВ, в то время как полномочия последнего избранного напрямую мэра Дальнегорска, Игоря САХУТЫ, ставшего подсудимым по уголовному делу, истекли в ноябре 2018 года.

Добавим, что в Партизанском городском округе состоявшееся 8 апреля избрание мэром Олега БОНДАРЕВА, с 2005 по 2018 годы занимавшего должности заместителя и первого заместителя главы Партизанска, раскололо местное отделение КПРФ. «Красные» в представительном органе ПГО – наиболее многочисленная фракция, однако часть депутатов-коммунистов вопреки рекомендациям краевого руководства КПРФ поддержала кандидатуру единоросса Бондарева (всего он получил поддержку 17 из 21 парламентария). И несмотря на то, что санкции за отклонение от «генеральной линии» последовали почти сразу – трое партизанских депутатов были исключены из партии – депутатские мандаты за ними сохранятся.