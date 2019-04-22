Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэров муниципалитетов в Приморье торопятся избрать по конкурсу
У многих из них выиграть в честных выборах нет никаких шансов
В важнейших муниципалитетах Приморья продолжается урегулирование кадрового вопроса, связанного с избранием глав. Очередные «выборы по конкурсу» проходят в Арсеньеве и Дальнегорске.
С 10 апреля ведется прием документов от желающих принять участие в конкурсе на замещение должности главы Арсеньевского городского округа. Первый этап конкурса предполагается провести 29 апреля, а второй – 13 мая. В Дальнегорске новым сроком завершения перенесенного с конца 2018 года конкурса стал конец апреля. На данный момент и.о. главы ДГО уже более года является Виктор КОЛОСКОВ, в то время как полномочия последнего избранного напрямую мэра Дальнегорска, Игоря САХУТЫ, ставшего подсудимым по уголовному делу, истекли в ноябре 2018 года.
Добавим, что в Партизанском городском округе состоявшееся 8 апреля избрание мэром Олега БОНДАРЕВА, с 2005 по 2018 годы занимавшего должности заместителя и первого заместителя главы Партизанска, раскололо местное отделение КПРФ. «Красные» в представительном органе ПГО – наиболее многочисленная фракция, однако часть депутатов-коммунистов вопреки рекомендациям краевого руководства КПРФ поддержала кандидатуру единоросса Бондарева (всего он получил поддержку 17 из 21 парламентария). И несмотря на то, что санкции за отклонение от «генеральной линии» последовали почти сразу – трое партизанских депутатов были исключены из партии – депутатские мандаты за ними сохранятся.
Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Мэров муниципалитетов в Приморье торопятся избрать по конкурсу
- Мэра Партизанска выбирают из двух кандидатов
- В партсписках не значатся
- Андрею Ищенко не дают расслабиться
- Партизанск успеет провести конкурс вслед за Владивостоком
- Во Владивостоке на работу мэром без трудовой с печатью не принимают
- В Приморье праздник демократии спустили на тормозах
- Конкурс в мэры Владивостока: На манеже - все те же
- "Единая Россия" во Владивостоке станет еще более единой
- О времена! О главы!
Новости раздела
- Мэров муниципалитетов в Приморье торопятся избрать по конкурсу
- Слуги народа померялись доходами
- Самый богатый депутат Приморья Галуст Ахоян потерял свой статус
- Дело Пушкарева: Волки сыты
- Мэра Партизанска выбирают из двух кандидатов
- В партсписках не значатся
- В Арсеньеве объявлен конкурс на замещение должности главы городского округа
- "Вы принимаете на себя руководство столицей Дальнего Востока..."
- Кавалеровский городской округ: за и против
- Рулили два товарища
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Артеме чиновники закопали в землю идею на три миллиарда
- Плату за отопление энергетики начнут начислять по-новому уже в мае
- Крупнейший корабль ТОФ пустят на гвозди
- Обложили: Крупный российский банк вынужден продать многоэтажный офис в центре Владивостока
- Непохожие: Владивосток выбился из общероссийской тенденции
- Семейному бизнесу Фургала помогут погасить кредиты
- Приморье вместе с лесом потеряет лосося
- Доллар по 70 рублей все ближе
- Во Владивостоке подожгли место обитания уток-мандаринок
- ААК "Прогресс": с заботой о каждом сотруднике