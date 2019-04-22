www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.96 р. 100 JPY: 57.15 р.
EUR: 71.92 р. 10 CNY: 95.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Выборы
Распечатать

Мэров муниципалитетов в Приморье торопятся избрать по конкурсу

22 Апреля 2019, 17:01 | Приморье

У многих из них выиграть в честных выборах нет никаких шансов

В важнейших муниципалитетах Приморья продолжается урегулирование кадрового вопроса, связанного с избранием глав. Очередные «выборы по конкурсу» проходят в Арсеньеве и Дальнегорске.

С 10 апреля ведется прием документов от желающих принять участие в конкурсе на замещение должности главы Арсеньевского городского округа. Первый этап конкурса предполагается провести 29 апреля, а второй – 13 мая. В Дальнегорске новым сроком завершения перенесенного с конца 2018 года конкурса стал конец апреля. На данный момент и.о. главы ДГО уже более года является Виктор КОЛОСКОВ, в то время как полномочия последнего избранного напрямую мэра Дальнегорска, Игоря САХУТЫ, ставшего подсудимым по уголовному делу, истекли в ноябре 2018 года. 

Добавим, что в Партизанском городском округе состоявшееся 8 апреля избрание мэром Олега БОНДАРЕВА, с 2005 по 2018 годы занимавшего должности заместителя и первого заместителя главы Партизанска, раскололо местное отделение КПРФ. «Красные» в представительном органе ПГО – наиболее многочисленная фракция, однако часть депутатов-коммунистов вопреки рекомендациям краевого руководства КПРФ поддержала кандидатуру единоросса Бондарева (всего он получил поддержку 17 из 21 парламентария). И несмотря на то, что санкции за отклонение от «генеральной линии» последовали почти сразу – трое партизанских депутатов были исключены из партии – депутатские мандаты за ними сохранятся.

Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 

Автор:
Теги: единая россия  Справедливая Россия  муниципалитет  выборы  мэр  КПРФ 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru