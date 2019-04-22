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Слуги народа померялись доходами

22 Апреля 2019, 16:54 | Приморье

Средняя зарплата федерального депутата – вдвое больше, чем у краевого

На минувшей неделе данные о своих доходах и имуществе также раскрыли депутаты Государственной Думы РФ. Итоги очередной декларационной кампании показали, что после переезда в Москву «стандартная» депутатская зарплата увеличивается примерно вдвое – до 4,6-4,7 млн  рублей у «федералов» против 2,3-2,5 млн у депутатов ЗС Приморья.

Экс-мэр Артема, а ныне депутат Госдумы по одномандатному округу №63 Владимир НОВИКОВ, задекларировал доход в 4,7 млн рублей. На праве собственности он владеет земельными участками для ведения садово-огородного хозяйства и организации отдыха населения, а также квартирой площадью 92 кв.м. Еще одна квартира (на срок полномочий депутата) и земельный участок под ИЖС находятся у парламентария в пользовании.  

Доход Виктории НИКОЛАЕВОЙ (избирательный округ №64) в 2018 году составил 4,6 млн рублей. В списке недвижимого имущества женщины-депутата – земельный участок под ИЖС, жилой дом и квартира. В пользовании Николаевой находится арендованный земельный участок и квартира в 80 кв. м. (на срок депутатских полномочий).

Представитель ЛДПР Андрей АНДРЕЙЧЕНКО, в прошлом году дважды баллотировавшийся на пост губернатора Приморья, также записал себе в актив похожую сумму – 4,6 млн рублей. Изменений в перечне объектов собственности у либерал-демократа не произошло – за ним по-прежнему числится доля в 1/3 в квартире площадью 65 кв.м. Кроме того, на срок депутатских полномочий по договору найма Андрейченко использует квартиру площадью в 60 «квадратов». У супруги депутата в собственности ½ квартиры площадью 50 кв.м.

Коммунист Алексей КОРНИЕНКО, в Госдуме представляющий Приморье и еще три региона, заработал 5,2 млн рублей, а его супруга задекларировала доход в 727 тысяч рублей. Супругам принадлежит по ½ доли в квартире площадью 92 кв.м., и еще одной квартирой в 42,8 «квадратов» жена депутата владеет единолично. Как и другие парламентарии, Корниенко также пользуется «депутатской» квартирой до истечения срока полномочий в ГД. А лидером по объему заработка стал единоросс Сергей СОПЧУК, избранный по одномандатному округу №62 – в 2018 году он заработал почти 5,6 млн рублей. Парламентарию принадлежат два земельных участка, два жилых дома, две квартиры и одно машиноместо. Супруга Сергея Сопчука задекларировала доход в 3,6 млн рублей.

Артем СТРОГИН, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: законодательное собрание  депутат  декларация  имущество  госдума  доход 



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