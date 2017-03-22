"Парламент Приморья остается местом для дискуссий"

Председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик ответил на вопросы Деловой газеты «Золотой Рог»

С момента избрания шестого созыва Законодательного Собрания Приморского края прошло полгода. За это время краевой парламент, обновившийся более чем наполовину, принял около сотни законов и стал уделять больше внимания вопросам дисциплины и ответственности депутатов.

Своим видением перспектив законотворческой деятельности и личными впечатлениями от работы в краевом парламенте с Деловой газетой «Золотой Рог» поделился председатель Законодательного Собрания Александр РОЛИК.

Шестой созыв: первые итоги и планы на будущее

- С начала работы Законодательного Собрания шестого созыва прошло почти полгода. Какие из законов, принятых с начала работы нового созыва, Вы считаете наиболее важными для Приморья?

- Всего в новом созыве проведено уже восемь заседаний Законодательного Собрания, рассмотрено более 300 вопросов, принято 97 краевых законов. Отмечу, что эта работа велась в ситуации, когда состав парламента обновился более чем наполовину: 21 из 40 депутатов, в том числе я, избраны в Законодательное Собрание впервые.

Начало нашей работы пришлось на октябрь - в это время в Приморье велась активная работа по ликвидации последствий паводка, вызванного тайфуном «Лайонрок». Краевой парламент стал ее активным участником: одним из первых вопросов, рассмотренных депутатами шестого созыва, стала корректировка бюджета Приморского края для выделения помощи пострадавшим людям.

Конец 2016 года был посвящен работе над проектом бюджета Приморья на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Перед нами стояла задача сохранить социальную направленность бюджета, и она была решена: 75% всех средств будут направлены на реализацию социальных обязательств государства перед жителями Приморского края. Хотел бы отметить важное решение, которое позволило защитить интересы дольщиков Партизанска, обманутых недобросовестными застройщиками. Депутаты поддержали инициативу губернатора Приморского края о выделении средств для выплаты компенсаций этим людям.

В связи с изменениями в федеральном законодательстве нами был определен новый порядок формирования Общественной палаты Приморского края. В настоящее время активно идет процесс формирования ее второго состава. Кстати, согласно новой редакции закона, депутаты Законодательного Собрания назначают 10 из 30 членов Общественной палаты. Кроме того, депутаты в рамках установленной квоты утвердили половину нового состава Избирательной комиссии Приморского края, которой вскоре предстоит проводить выборы президента РФ, а в 2017 году назначили нового председателя краевой Контрольно-счетной палаты.

В целом, работа депутатов по разработке и принятию законопроектов направлена на обеспечение прав и законных интересов граждан, на повышение их социальной защищенности. Большинство вопросов, которые рассматривает краевой парламент, касаются здравоохранения, образования, спорта, культуры, социальной поддержки отдельных категорий граждан. Все эти приоритеты неизменно находят отражение и в краевом бюджете, и в принимаемых депутатами законах.

- Депутаты прежнего, пятого созыва приняли немало краевых законов, направленных на улучшение инвестклимата в Приморье. Планируется ли продолжить данную работу в нынешнем созыве Законодательного Собрания? Проводится ли оценка применения уже действующих краевых законов, направленных на улучшение инвестиционного климата?

- Три федеральных закона - о Свободном порте Владивосток, о территориях опережающего социально-экономического развития, о дальневосточном гектаре - являются основой для развития Приморского края и всего Дальнего Востока России. В Приморье сегодня активно идет процесс реализации этих законов на практике: созданы три ТОРа, принято решение о создании еще одной территории.

Со своей стороны, депутаты Законодательного Собрания отслеживают, как перечисленные законы воплощаются в жизнь. На контроле находятся и принятые прежним созывом ЗС ПК законы, связанные с предоставлением налоговых льгот так называемым «гринфилдам» - новым предприятиям, которые создаются в крае. Информация о работе этих законов на практике регулярно заслушивается на заседаниях профильных комитетов. Осенью 2017 года депутаты намерены проанализировать правоприменение федеральных и краевых законов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Приморья, вместе с участниками региональных инвестпроектов, резидентами ТОР и Свободного порта - всеми, кто уже работает в рамках новой правовой базы. Предложения от участников экономической деятельности помогут в совершенствовании краевого законодательства.

Отдельный вопрос касается выделения земельных участков для осуществления деятельности резидентами ТОРов и Свободного порта. Так, на январской сессии Законодательного Собрания депутаты поддержали поправки к закону «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», которые уточняют в соответствии с поручениями президента России вопрос поддержки проекта строительства Восточного нефтехимического комплекса, площадкой для которого стал утвержденный постановлением правительства ТОР «Нефтехимический». Согласно критериям проекта, допускается предоставление в аренду юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности края, муниципальной собственности, не разграниченных участков без проведения торгов на основании распоряжения губернатора.

Вообще, задача органов власти региона - создать благоприятные условия доступа к земле. Поэтому при необходимости депутаты ЗС ПК готовы принять нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в данной сфере.

- Каковы приоритеты законотворческой деятельности парламента Приморья в 2017 году?

- В центре внимания депутатов, безусловно, останутся вопросы социальной направленности: поддержка и развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта. Будем работать над созданием рынка доступного жилья, поддержкой сельского хозяйства, правовым регулированием вопросов сферы ЖКХ. Эта работа будет идти в том числе в рамках реализации основных положений ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию, в котором подчеркивалась необходимость уделить первостепенное внимание вопросам социальной политики, народосбережения, поддержки семьи, уважительного отношения к собственной истории.

Кроме того, мы считаем, что на краевом уровне необходимо принять закон, регламентирующий предоставление служебного жилья работникам бюджетной сферы - прежде всего, учреждений образования и здравоохранения. Действующая сегодня программа «Земский доктор» предполагает выделение так называемых «подъемных», но для решения кадрового вопроса в указанных отраслях, особенно в сельской местности, необходимы дополнительные усилия. Служебное жилье даст возможность специалисту сразу получить жилплощадь и приступить к работе, а уже затем строить дом или покупать квартиру с использованием «подъемных» средств.

Связь с избирателями и с Москвой стала крепче

- Александр Иванович, каким образом в новом созыве выстроено взаимодействие между краевыми депутатами и представителями Приморья в Государственной Думе и Совете Федерации РФ? Есть ли примеры совместных законодательных инициатив?

- По итогам выборов 2016 года сложилась уникальная ситуация: Приморский край в Федеральном Собрании представляют четыре депутата Госдумы и два члена Совета Федерации. Все они хорошо известны в крае, имеют огромный опыт работы, некоторые в прошлом являлись депутатами Законодательного Собрания. Мы постоянно встречаемся с ними во время их рабочих поездок в Приморье, обсуждаем важные для края вопросы, требующие поддержки на федеральном уровне. Краевые и федеральные депутаты совместно выезжают в муниципалитеты, проводят приемы и встречи с гражданами. В рамках «региональных недель» наши представители в Федеральном Собрании встречаются с членами фракции «Единая Россия» в краевом парламенте, по возможности принимают участие в заседаниях Законодательного Собрания.

Примером эффективной совместной работы депутатов разного уровня являются подготовленные поправки в Лесной кодекс РФ, вводящие такое понятие, как «валежник». В адрес краевых депутатов поступало множество жалоб на сложности с заготовкой дров в сельской местности. Краевой парламент обратился к нашим представителям в Федеральном Собрании и получил поддержку - соответствующий законопроект Госдума РФ готовится рассмотреть в первом чтении. Введение в законодательство понятия «валежник» позволит решить вопрос с заготовкой дров в сельской местности, не нанося вреда природе. Кроме того, сегодня вместе с депутатами Государственной Думы и Совета Федерации от Приморья мы держим на контроле ситуацию, связанную с изменениями в порядке расчета общедомовых начислений (ОДН) за коммунальные услуги. Фракция «Единая Россия» в Государственной Думе уже вышла с предложениями о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ.

- Вы регулярно проводите личные приемы граждан. Какие темы сегодня больше всего волнуют приморцев? Становятся ли вопросы и предложения, озвученные в ходе приемов, основой для законопроектов?

- Работа с избирателями - одна из главных обязанностей каждого депутата. Основные темы вопросов, с которыми люди приходят на депутатские приемы, - это работа управляющих компаний, компенсация взносов за капитальный ремонт для граждан старше 70 лет, новый порядок начисления ОДН, доступность и качество медицинской помощи, лекарственное обеспечение пожилых людей, снабжение дровами жителей сельской местности, ситуация с безнадзорными животными, проблемы экологии, обустройства придомовых территорий и ремонта дорог.

В конце прошлого - начале этого года поступало много обращений, связанных с ликвидацией последствий наводнения, вызванного тайфуном «Лайонрок». И, как я уже говорил, в том числе на основе данных обращений депутаты приняли решение о выделении дополнительных средств из краевого бюджета на поддержку пострадавших граждан. А в ходе последней корректировки бюджета в феврале 2017 года было предусмотрено 150 млн рублей на приобретение нового жилья для приморцев, чьи дома стали непригодными для проживания в результате наводнения.

Добавлю, что тематика большинства обращений - порядка 80 процентов - связана с вопросами, которые лежат в компетенции органов местного самоуправления. Люди идут к руководителям краевого уровня, когда эти вопросы по каким-то причинам не решаются. Поэтому на моих приемах, как правило, присутствуют представители органов муниципальной власти, благодаря чему многие вопросы решаются «на месте».

Так, в ходе недавнего приема граждан в Дальнереченском муниципальном районе ко мне поступил ряд обращений, связанных с ремонтом дорог и предоставлением жилья тем, кто лишился крова из-за пожара. Вместе с представителями администрации района мы нашли пути решения озвученных проблем уже в этом году. Что касается вопросов, связанных с ОДН или безнадзорными животными, то они, конечно, требуют более детальной проработки как на краевом, так и на федеральном уровне.

Укрепляя дисциплину

- Одним из самых обсуждаемых вопросов в новом созыве ЗС ПК стало изменение количества депутатов, работающих на освобожденной основе. Удалось ли сократить расходы на оплату труда депутатов? И не отразилось ли такое решение на посещаемости заседаний?

- До конца прошлого года Приморский край был единственным субъектом Дальневосточного федерального округа, где правом работать на освобожденной основе обладали все без исключения депутаты. В остальных регионах количество таких депутатов составляло от 25 до 70 процентов от численности законодательного органа. Поэтому в целях экономии бюджетных средств мы внесли изменения в закон «О статусе депутата Законодательного Собрания Приморского края», ограничив количество депутатов, имеющих право работать на постоянной основе. Сейчас этим правом обладают председатель парламента, его заместитель, председатели комитетов ЗС ПК и их заместители, а также по одному депутату из каждой фракции, избранному в составе соответствующего партийного списка - всего 30 из 40 депутатов. Фактически же работают на постоянной основе только 16 человек, что позволило значительно сократить расходы на оплату труда депутатов.

В 2017 году мы пошли дальше, предусмотрев по инициативе фракции «Единая Россия» в законе «О статусе депутата» ответственность за нарушение регламента и норм этики на заседаниях Законодательного Собрания, а также за пропуск заседаний краевого парламента и его комитетов без уважительной причины. Теперь в случае систематического непосещения заседаний депутат может лишиться права работать на освобожденной основе, а также самого депутатского статуса. При этом в законе четко определены причины пропусков, которые относятся к уважительным. Добавлю, что сегодня на официальном сайте Законодательного Собрания размещается информация о посещении депутатами заседаний парламента и его комитетов. С этой информацией может ознакомиться любой желающий.

- На заседаниях Законодательного Собрания некоторые депутаты не всегда ведут себя в рамках этики, провоцируют коллег резкими высказываниями. Как Вам удается сохранять спокойствие в таких ситуациях? Не возникает ли желания поговорить с нарушителями регламента, что называется, по-мужски?

- Я сторонник того, чтобы основная дискуссия, детальное обсуждение законопроектов велись в комитетах или в ходе совещаний, а на заседание Законодательного Собрания депутаты выходили бы с уже с согласованной позицией. Но поскольку парламент - это площадка для дискуссий, возникают разные ситуации. Согласно регламенту ЗС ПК за порядком на заседании следит не только председатель парламента, но и регламентная группа во главе с секретарем заседания. Депутаты, нарушающие регламент, могут быть призваны к порядку, а в отдельных случаях - понести более суровое наказание. К счастью, таких случаев пока не было - ограничиваемся мерами морального воздействия, которые имеют свои результаты. Всё регулируется демократическим путем.

Принятие законов - творчество, а не привычка

- Легко ли Вам было привыкнуть к новой для себя роли - председателя краевого парламента? Чувствуете ли Вы поддержку со стороны депутатов «со стажем», отработавших не один созыв?

- Работа в парламенте для меня - это, безусловно, освоение нового участка деятельности. Привыкнуть к ней невозможно: законотворчество, исходя из самого определения, - это творческий процесс, в котором нет предела совершенству. И в этом плане я опираюсь на помощь со стороны депутатов, которые работали в Законодательном Собрании раньше. Председатели всех шести комитетов ЗС ПК уже имеют опыт депутатской деятельности, а у некоторых депутатов за плечами не один созыв.

- Изменился ли Ваш рабочий график по сравнению с прежними местами работы? Помогает ли в работе на посту председателя ЗС ПК профессиональный опыт, приобретенный Вами ранее - в органах наркоконтроля, Министерства юстиции, администрации Приморского края?

- Я выполняю не только управленческие и представительские функции в качестве председателя Законодательного Собрания, но и работаю, как обычный депутат, на своем избирательном округе. Так что в плане интенсивности работы существенных изменений не произошло: я как работал сверх «обычного» рабочего дня, так и работаю. Есть много выездов в край, командировок в Москву - всё, чем занимается любой человек в рамках высокой государственной должности.

Считаю, что мне очень много дала работа в должности заместителя Губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Приобретенный там опыт командной работы неоценим и незаменим, и я максимально использую его в своей нынешней деятельности. Зная специфику работы администрации и органов исполнительной власти Приморского края, я стараюсь оперативно принимать решения в качестве председателя краевого парламента, выстраивать конструктивное взаимодействие Законодательного Собрания с администрацией.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Наш разговор происходит в дни, когда Россия вспоминает события 100-летней давности - Февральскую Революцию и последовавшую вскоре Октябрьскую. В чем, на Ваш взгляд, состоят главные уроки 1917 года для современного российского общества?

- Великий русский ученый Лев ГУМИЛЕВ писал о том, что 100 лет - слишком короткий срок для того, чтобы правильно оценить историческое значение того или иного события, и я с этим согласен. Мое личное отношение к событиям 1917 года неоднозначно: с одной стороны, то время дало обществу плеяду героев, способных ради светлого будущего, как они себе его представляли, отдать самое дорогое - свою жизнь. И наверное, эти жертвы были не напрасными: Россия после 1917 года изменила не только себя, но и весь мир, а последствия тех изменений еще не исчерпаны до конца. Но с другой стороны, в «мясорубку» революции попали сотни тысяч людей, которые могли бы принести большую пользу России… К сожалению, и сегодня есть те, кто призывает все «разрушить до основанья». Но страна уже это проходила: такой путь приводит к трагическим последствиям.

На мой взгляд, более правильный путь - эволюционный, без трагедий и катаклизмов. Мы должны постоянно обновляться и совершенствоваться, а не накапливать противоречия, которые могут привести к взрыву. Необходимо консолидировать все здоровые силы общества, делать Россию великой, мирной и процветающей - чтобы и мы, и наши дети, и внуки жили в условиях стабильности. На это как раз обращал внимание президент нашей страны Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию в декабре прошлого года, где я был удостоен чести принимать участие.

Беседовал Александр САЛКОВ.