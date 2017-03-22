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Во Владивостоке начинающий политик начал карьеру с эпатажа
В ходе состоявшихся 14 марта публичных слушаний о внесении поправок в Устав Владивостока военный и юрист Никита ГИТАЛЕНКО заявил о своем намерении стать временно исполняющим обязанности градоначальника. Деловая газета «Золотой Рог» решила изучить бэкграунд 27-летнего претендента на столь высокий пост, высказывания которого многие - как нам кажется, незаслуженно - оценивают со снисходительной улыбкой.
…Публичную активность Гиталенко начал проявлять еще осенью, заведя собственный канал на YouTube и опубликовав несколько заметок на местном интернет-ресурсе. Он сразу заявил о своем намерении баллотироваться в Думу Владивостока, подчеркнув, что «не представляет и не намерен представлять интересы каких-либо бизнес-структур или групп». В начале марта 2017-го Гиталенко одним из первых был зарегистрирован в качестве кандидата на праймериз «Единой России» по округу №13. Данный округ включает в себя улицы Светланская и Пушкинская - на последней, по совпадению, располагается школа, которую окончил кандидат.
Учитывая социальный капитал, которым наверняка обладает в этом районе молодой политик, - одноклассники, знакомые и т.д. - задача набрать нужное число голосов на праймериз уже не выглядит невыполнимой. Особенно в условиях крайне низкой явки, которая была характерна для прошлогодних праймериз в столице Приморья. Однако амбиции Никиты Гиталенко выросли настолько, что на днях он заявил о готовности стать и.о. главы Владивостока. Символично, что заявление об этом прозвучало по итогам публичных слушаний о внесении поправок в городской устав, которые регулируют передачу полномочий в случае заключения мэра в СИЗО. Среди прочего юрист Гиталенко остался недоволен тем, что процедуру назначения и.о. главы Владивостока не хотят сделать конкурсной, хотя ФЗ «О местном самоуправлении» и краевыми законами конкурс предусмотрен только в случае избрания «постоянного» главы.
Возможно, что знания подобных моментов начинающему политику недостает по следующей причине: если верить официальному сайту ВГУЭС, в сентябре 2015 года некий Гиталенко Никита Григорьевич был рекомендован к отчислению со специальности «Юриспруденция» Института заочного и дистанционного обучения. Можно, конечно, допустить, что речь идет о полном тезке героя нашей публикации, однако в биографии Никиты Гиталенко указано, что с 2013 по 2016 годы он как раз обучался во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса и все-таки окончил юридический факультет по упомянутой специальности.
Несложный поиск в соцсетях дает основания предполагать, что участник праймериз, судя по всему, является сыном директора ООО «Тихоокеанская верфь» и председателя Федерации водно-моторного спорта Приморья Григория Гиталенко. Расположенная рядом с бухтой Патрокл «Тихоокеанская верфь» специализируется на производстве маломерных катеров из алюминия и стеклопластика, а Григорий Гиталенко, если верить сайту компании, является их главным проектантом. Учитывая это, весьма любопытны идеи, с которыми молодой политик идет во власть: в одной из своих публикаций Никита утверждает, что «по факту практически все постройки на каждом пляже в городе незаконны», а в другой призывает исправить Генплан Владивостока.
Кстати, в анкете участника праймериз в качестве нынешней должности Никиты Гиталенко указано: командир группы воздушной и надводной обстановки радиотехнического дивизиона радиотехнической боевой части в/ч 09668 (БПК «Маршал Шапошников»). Впрочем, позволительно ли военному выступать с резонансными политическими заявлениями, решать исключительно командиру корабля.
Евгений СИДОРОВ.
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