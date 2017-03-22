Партия власти готовится к праймериз во Владивостоке

Политические тяжеловесы - за редким исключением - пока не спешат на праймериз «Единой России» в Думу Владивостока. Количество заявлений на участие в предварительном голосовании меньше, чем количество депутатских мандатов, а многие округа пока вовсе остаются вакантными. Рано говорить и о массовом выдвижении представителей условных «коллективного ПУШКАРЕВА» и «коллективного НИКОЛАЕВА».

Однако некоторые контуры предстоящей кампании все же просматриваются. Например, ресурсные кандидаты решили баллотироваться от районов, где у «Единой России» традиционно хороший рейтинг. Отличительной чертой является молодой возраст многих участников кампании: около половины уже зарегистрированных претендентов родились после 1980 года. Кроме того, налицо желание избранных от Владивостока депутатов Законодательного Собрания получить «свою» группу в городской думе.

Вся власть - в Советском

На данный момент наибольшее количество кандидатов выразило намерение участвовать в праймериз по округам Советского и Первореченского районов, где «Единая Россия» традиционно показывает более высокий результат, чем в среднем по городу. А кроме того, число избирателей в этих округах на несколько тысяч человек меньше среднего значения в 26248 избирателей на округе. То есть при прочих равных получить депутатский мандат кандидату от «ЕР» здесь легче, чем, к примеру, в «оппозиционном» Ленинском районе. Добавим, что обновленная схема одномандатных округов на выборах-2017 может быть утверждена уже 30 марта, на ближайшем заседании гордумы.

Настоящая электоральная «бойня» намечается в одномандатном округе №3 в Советском районе. За выдвижение по нему будут бороться председатель Федерации профсоюзов Приморского края и председатель бюджетного комитета гордумы Владимир ИСАКОВ, руководитель регионального исполкома «ЕР» Ольга КИРИЕНКО, заместитель исполнительного директора «Опоры России» в Приморье Андрей КАРАВАЕВ и председатель отделения «ЕР» в Советском районе Денис РУСИНОВ. Кстати, членами партии власти являются все четверо уже подавших заявления претендентов, хотя регламент праймериз позволяет участвовать в них сторонникам партии и беспартийным гражданам. Напомним, что действующим депутатом Думы Владивостока по округу №3 является директор МУП «ВПЭС» Владимир ЛАТЫШЕВ, а в свое время от этой территории в гордуму избирался нынешний глава Уссурийска Евгений КОРЖ.

Не менее интересным обещает быть праймериз на соседнем округе №4, основу которого составляет микрорайон для военных Снеговая падь. Здесь солисту ансамбля песни и пляски ТОФ Сергею МИЛЬВИТУ, который лишь недавно стал сторонником партии власти, будет противостоять закаленный в боях партиец Георгий ПОЛИЩУК, за плечами которого есть не только опыт руководства департаментом внутренней политики Приморья, но и 27 лет службы в Вооруженных Силах. Возможно, что сделать праймериз в микрорайоне для военных менее брутальными сможет еще один выдвиженец - Наталья КОКОРЕВА, директор АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди». При этом независимо от исхода предварительного голосования рано окончательно списывать со счетов и действующего депутата по округу №4 Александра ПРИХОДЬКО, который продолжает голодать в знак протеста против возбужденного в его отношении уголовного дела.

Большинство выжидает

К слову, подавляющее большинство действующих депутатов-единороссов пока официально не объявило о своих планах баллотироваться. Помимо Владимира Исакова исключением в этом плане является советник гендиректора ОАО «Владморрыбпорт» Дмитрий ЛЕГКИЙ. Он выдвинулся по своему нынешнему округу №9.

Куда более активно ведут себя депутаты Законодательного Собрания Приморья, чьи округа полностью или частично расположены во Владивостоке. Среди участников праймериз уже есть несколько человек, чья публичная активность отчасти связана с проектами Константина БОГДАНЕНКО, которого ряд наблюдателей «упрекает» в наличии мэрских амбиций. Создать депутатскую вертикаль пытается и депутат ЗС ПК Юрий КОРСАКОВ: на округе №6 в праймериз участвует его помощник Александр БОНДЯЕВ.

Отдельную категорию участников праймериз наверняка сформируют те, у кого есть опыт работы в более ранних созывах городского парламента. Бывший вице-губернатор Приморья и вице-спикер Думы Владивостока, генеральный директор ЗАО «УМЖК «Приморская соя» Юрий ПОПОВ попытается вернуться в гордуму по округу №8 (Фрунзенский район). Отметим, что политик сменил район выдвижения по сравнению с неудачными для него выборами 2012 года, когда на округе № 14 он сенсационно уступил выдвиженцу КПРФ Юрию КУЧИНУ. Теперь же, в борьбе за выдвижение на выборах-2017, Попову для начала необходимо одолеть сотрудника МГУ им. Невельского и профессионального кикбоксера Александра СТАРЖИНСКОГО.

Досье "Золотого Рога": В качестве единого дня предварительного голосования в текущем году определено воскресенье, 28 мая. При этом на праймериз в Думу Владивостока будет применена первая модель голосования, при которой участвовать в предварительных выборах смогут все избиратели города. Выдвижение участников предварительного голосования в административном центре Приморского края началось 27 февраля и будет продолжаться до 27 апреля включительно.

Александр САЛКОВ.