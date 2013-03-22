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Приморский театр оперы и балета – площадка для культурного сотрудничества между Приморьем и Японией
Вопросы культурного сотрудничества между Японией и Приморским краем на базе Государственного Приморского театра оперы и балета обсуждались на встрече с Министром посольства Японии в РФ Идэ Кэйдзи. Встреча состоялась в Москве.
С российской стороны участие в ней приняли сенатор Совета Федерации от Приморского края Татьяна Заболотная, художественный руководитель Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко, а также заместитель генерального директора по развитию театра Михаил Сидоров.
Стороны обсудили дальнейшие перспективы взаимодействия и культурного сотрудничества между Японией и Приморским краем на площадке театра оперы и балета, привлечение внимания представителей японского бизнеса для дальнейшего формирования Попечительского совета нового центра культуры.
Господин Идэ Кэйдзи предложил запланировать в апреле посещение Приморского оперного театра участниками Японской правительственной делегации по экономическому сотрудничеству, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Также в ходе переговоров была достигнута договоренность об оказании посольством Японии информационной поддержки Международному конкурсу "Competizione dell"Opera", что поможет привлечь конкурсантов из Японии. Конкурсные прослушивания начнутся во Владивостоке 17 июля 2013 года, в них примут участие оперные певцы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Российской Федерации и, в частности, Дальневосточного Федерального округа.
Конкурс "Competizione dell'Opera" является одним из крупнейших конкурсов оперных певцов в мире. Прослушивания проводятся в странах Европы, Азии и в США.
Победившие на прослушиваниях во Владивостоке получат возможность побороться за призовое место в финале на сцене Brucknerhaus в Линце (Австрия), который возглавляет директор конкурса, известный немецкий режиссёр Ханс-Йоахим Фрай.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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