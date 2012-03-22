В Большом Камне победили деньги

ПРИМОРЬЕ, 22 марта, ZRPRESS. Авторитетный предприниматель Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ возглавил Большой Камень.

Депутаты Думы г. Большой Камень, вопреки предложению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, не стали ждать и в соответствии с Уставом города избрали 20 марта главу администрации—председателя Думы из своих рядов. Вполне прогнозируемо совмещенную должность получил Дмитрий Чернявский.

Теперь предстоит избрать сити-менеджера, который будет распоряжаться городским бюджетом. Наблюдатели уверены, что кресло займет бывший прокурор Алексей КЛЕЦКИН.

Напомним, 4 марта 2012 года в Большом Камне одновременно с выборами президента жители выбрали депутатов городской Думы. Более сотни человек боролись за 22 депутатских мандата. Более половины, 14 мест, получили однопартийцы Дмитрия Чернявского — единороссы, три — коммунисты, по два — ЛДПР и «Справедливая Россия», а также один беспартийный.

Впрочем, для анализа важнее не партийная принадлежность депутата, а источник финансирования кандидата. За места в Думе боролись три местных предпринимателя: Аташ—оглы ИСМАИЛОВ, Павел ДАВЫДОВ и Дмитрий Чернявский.

Дмитрий Чернявский получил бизнес в наследство от старшего брата Юрия. Юрий Леонидович начинал трудовую деятельность инженером на заводе «Звезда». Затем занялся бизнесом. Начал с разделки кораблей и подводных лодок и отправки металла за рубеж. Постепенно расширил сферу своего влияния. К концу 90—х годов прошлого века, по неофициальной информации он контролировал, чуть ли не половину торговых точек и развлекательных заведений города, став весьма авторитетным бизнесменом. Вошел в число учредителей и занял должность председателя местного Союза предпринимателей. Лет десять назад на него напали. Рассказывают, что злоумышленники выпустили в него восемь пуль. Он выжил. Долго лечился. Но даже зарубежные клиники не помогли. В начале 2006 года он скончался от инфаркта на 43-м году жизни. Брат Дмитрий унаследовал его бизнес, должность председателя Союза предпринимателей и весьма крепкие связи с правоохранительными структурами.

Например, наблюдатели считают, что Дмитрий Чернявский будет лоббировать на должность сити-менеджера бывшего прокурора Алексея Клецкина. Он родился в поселке Кавалерово в 1980 году. Закончил юрфак ДВГУ. С июля 2002 года по ноябрь 2005 года работал в прокуратуре Приморского края помощником прокурора, старшим помощником прокурора, заместителем прокурора Кавалеровского района, прокурором отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и экологии. Дослужился до должности заместителя прокурора Владивостока.

Но внезапно Алексей Клецкин оставил успешную карьеру в прокуратуре и перешел на административную работу в Большой Камень. Ранее он не имел к этому городу никакого отношения. Зато его непосредственный руководитель прокурор Владивостока Дмитрий РОМАНЧЕНКО длительное время возглавлял прокуратуру Большого Камня и сохранил, по неофициальной информации, тесные отношения со многими известными людьми в городе, в частности с тем же Дмитрием Чернявским.

Стоит вспомнить, что переходу Алексея Клецкина из прокуратуры в администрацию Большого Камня предшествовал громкий коррупционный скандал в городе. Имевший трения с местными бизнесменами и в частности с Дмитрием Чернявским последний избранный глава администрации Большого Камня Владимир ХАЛЯВКО был обвинен в получении взятки и 20 мая 2010 года арестован.

Не прошло и полгода как 19 октября 2010 года на должность заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Большой Камень был назначен Алексей Клецкин. Меньше, чем через 5 месяцев, а именно 5 марта 2011 года, он переведен на должность первого заместителя главы администрации ЗАТО Большой Камень и стал исполняющим обязанности главы городского округа городского округа ЗАТО Большой Камень. Теперь наблюдатели считают его фактически единственным реальным претендентом на должность сити-менеджера, на которой он вместе с главой администрации, председателем Думы города Дмитрием Чернявским смогут дружно распоряжаться бюджетом и имуществом Большого Камня.

Впрочем, нужно отметить, что у депутатов-предпринимателей уже возникла крепкая оппозиция в Думе. За кресло главы администрации - председателя Думы вместе с Дмитрием Чернявским боролся генеральный директор завода «Звезда» Сергей ЛЕБЕДЕВ. Правда, он проиграл со счетом 7-15. Но при голосовании по кандидатуре заместителя главы администрации почти взял реванш. За бывшего главу городского округа Сергея НИКИТИНА, который считается человеком Чернявского, проголосовали всего 10 депутатов. Тогда как кандидата от «Звезды» Александра МОИСЕЕНКО поддержали 12 человек. Правда, для принятия решения необходимо было набрать 15 голосов. Так что вопрос пока завис. Но голосование показало, что при определенном развитии ситуации расклад сил в Думе Большого Камня может сильно измениться. Ведь Дмитрий Чернявский вел свою команду под лозунгом «Завод и город едины». Именно благодаря поддержке авторитетных заводчан со «Звезды» смог победить его блок «Любимый город».

Бюджет ЗАТО Большой Камень в прошлом году составил около 1 млрд рублей. А впереди еще большие суммы. Заканчивается строительство судоверфи гражданского крупнотоннажного судостроения завода «Звезда» совместно с корейской компанией «ДЭУ». Для обеспечения новой суперверфи планируется активное строительство жилья и объектов социальной сферы, в результате чего число жителей города, как ожидается, вырастит, чуть ли не в полтора раза. Как отмечают наблюдатели, было ради чего затевать многоходовую комбинацию.

Досье «ЗР»

Дмитрий Леонидович Чернявский родился в городе Большой Камень Приморского края 4 июня 1967. После окончания в 1982 году средней общеобразовательной школы № 44 поступил в Большекаменский судостроительный техникум, который и окончил в 1986 году, получив диплом по специальности «Электрооборудование судов».

С 1986 по 1988 годы Чернявский проходил военную службу по призыву в пограничных войсках КГБ СССР на погранзаставе «Сосновая» на должности «инструктор службы собак». По окончании военной службы, в течение семи лет (с 1988-го по 1995 год) работал в системе МВД — в Отделе № 24 главного управления «Государственной пожарной службы» МВД России в должности командира отделения.

В 1995 году Дмитрий Чернявский официально занялся коммерческой деятельностью.

С июня 2006 года является членом всероссийской политической партии «Единая Россия», с 2008 года — член политсовета местного отделения партии.

В настоящее время глава Большого Камня получает высшее образование в ДВФУ по специальности «экономика».

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».