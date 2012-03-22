Дальнегорский суд встал на сторону опального градоначальника

ПРИМОРЬЕ, 22 марта, ZRPRESS. Решение дальнегорских депутатов оспаривает прокуратура.

22 марта судья Дальнегорского районного суда И.А. Алексеев, рассмотрев в заявление о приостановке действия решения Думы Дальнегорского городского округа об удалении Главы Дальнегорского городского округа Г.М. Крутикова в отставку и досрочном прекращении полномочий, вынесенное местными депутатами 19 марта, приостановил действие данного решения до вступления в законную силу решения суда по гражданскому иску об отмене этого решения.

Кроме того, местная прокуратура также нашла в действиях местных законодателей явные нарушения, поэтому она вынесла протест, потребовав у депутатов рассмотреть протест на ближайшем заседании Думы. Однако рассмотрение протеста не было включено в повестку дня внеочередного заседания Думы, которое запланировано на 23 марта.

Многие эксперты с самого начала депутатских действий высказывали сомнения в законности решения дальнегорских депутатов об удалении дальнегорского главы в отставку и досрочном прекращении его полномочий. По их мнению оно было принято без учета мнения губернатора Приморского края, как это требует действующее законодательство. Тем временем, глава ДГО Г.М. Крутиков подал иск в суд об отмене решения Думы о его отставке. Рассмотрение гражданского дела назначено на 26 марта в 14 часов.

Противостояние депутатов и исполнительной власти продолжается. 23 марта дальнегорские депутаты планировали выбрать нового главу муниципалитета, уже из своего состава, а также принять документы, начинающие процедуру назначения главы местной администрации, так называемого сити-менеджера. Эти решения, по мнению части дальнегорских депутатов, им позволяет принимать новая редакция устава округа, принятая в конце 2011 года.