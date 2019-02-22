Путин обещал послабления для начатых строек

Владимир ПУТИН пообещал застройщикам некоторые послабления при переходе на эскроу-счета. Правда, речь идет только об уже реализуемых проектах. Об этом президент заявил на расширенном заседании президиума Госсовета РФ по улучшению жилищных условий граждан, пишет «Коммерсант».

Основной темой мероприятия с участием представителей застройщиков стал предстоящий переход на новую систему финансирования долевого строительства. «Сейчас отрасль переживает серьезные перемены, проходит этап глубокого реформирования. С 1 июля заработает новая схема финансирования жилищного строительства. Она должна быть безопасной и необременительной для граждан, защищать людей от избыточных рисков при покупке жилья, а также позволит выстроить отношения участников рынка между собой на более устойчивой, профессиональной, цивилизованной основе», — отметил Владимир Путин.

«Переходный период»

Важный для всего рынка жилой недвижимости вопрос о переходе на эскроу-счета прозвучал на встрече президента с представителями общественности и застройщиков, предваряющей президиум. Как заметил генеральный директор компании «Унистрой» Радик САЛИМГАРАЕВ, использование таких счетов надежно защитит граждан от риска стать обманутыми дольщиками. В то же время нововведение может затормозить уже реализуемые проекты. «Хотелось бы предложить принять гибкое решение, так как основная масса проблем создается при переходе текущих проектов. Необходимо определить понятные критерии для бизнеса и государства», — сказал г-н Салимгараев.

«Я понимаю, о чем вы говорите: проект запущен, а с 1 июля нужно перевести его на новые правила финансирования. Безусловно, это должно быть учтено. До начала или середины апреля Правительство должно принять решение по поводу того, как поступить с такими объектами, которые начали строить по старым условиям, чтобы не задушить их, не создать новых проблем, не увеличить количество дольщиков. Есть предложения, чтобы разрешить завершить строительство таких объектов по старым правилам, либо предоставить определенные льготы в рамках новых правил», — сказал Владимир Путин.

При этом, заметил президент, новый механизм финансирования долевого строительства в любом случае заработает, и какие-либо возможные исключения не должны создавать у застройщиков иллюзий, что все останется как прежде.

Эскроу-счета: первый опыт

Владимир Путин также напомнил, что стране предстоит до 2024 года нарастить объем вводимого жилья до 120 млн кв.м в год. Сегодня в России на работу с эскроу-счетами аккредитовано 62 банка, 32 уже начали такую работу. В 2018 году было открыто порядка 600 эскроу-счетов, в этом году, по прогнозам, их должно быть не менее 34 тыс., а в 2020 году - 220 тыс.

В ходе встречи с президентом Радик Салимгараев также обратил внимание президента на то, что субсидирование социальной инфраструктуры позволяет ускорить реализацию девелоперского проекта и кратно увеличить объем ввода жилья.

Представители застройщиков предложили, чтобы власти выкупали у застройщиков построенные ими за свой счет соцобъекты в течение 3-5 лет, а до этого брали их на баланс. Девелоперов, по мнению бизнеса, следует привлекать к решению проблем дольщиков только при наличии финансирования со стороны местных властей. В противном случае, компании начнут вкладывать в достройку объектов деньги с тех объектов, которые они должны достроить. В результате число обманутых дольщиков растет.

«Сегодня у многих застройщиков есть разрешительная документация. И если есть необходимость создать новую компанию, например, для проектного финансирования, то сегодня необходимо получать все документы заново. Мне кажется, нужно разрешить уведомительный порядок изменения разрешительной документации на случай, когда застройщик меняет себя на новое проектное общество», — сказал глава ПАО «Группа ЛСР» Андрей МОЛЧАНОВ.

Владимир Путин подчеркнул, что ни федеральные, ни региональные, ни муниципальные власти не должны уклоняться от решения проблем дольщиков, перекладывая их на бизнес. Президент поддержал инициативу об облегченной процедуре перерегистрации юрлица. «Если все осталось, как и было, то нельзя засылать людей по второму-третьему кругу административных процедур, что, безусловно, только сдерживает развитие отрасли и не позволяет нам решать стоящие перед нами задачи. Для таких случаев нужно отработать автоматический механизм наделения правами», - сказал президент.

«Со стороны бизнеса и граждан есть опасения, что переход на проектное финансирование может негативно отразиться на комплексной застройке, возникнут проблемы с вводом объектов социальной инфраструктуры. Застройщикам будет сложно этим заниматься, не будет хватать ресурсов, поскольку на строительство социальной инфраструктуры будет запрещено привлекать деньги граждан», - сказал Путин.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.