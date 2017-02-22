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Приморские депутаты своих не сдают
Принятые в конце 2015 года поправки в законодательство о противодействии коррупции оказались роковыми для десятков муниципальных депутатов в Приморье. Те, кто в обозначенный срок не предоставил данные о материальном благосостоянии своей семьи либо выполнил требования закона не в полном объеме, были вынуждены сложить полномочия досрочно. Однако многие муниципальные думы и комитеты предписания прокуратуры проигнорировали, отказавшись лишать мандата проштрафившихся коллег.
С 2016 года сообщать о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера обязали не только депутатов Госдумы и региональных парламентов, но и депутатов муниципального уровня. Причем вне зависимости от того, работают ли они на постоянной, оплачиваемой основе либо ежегодно. Также необходимо подавать декларации о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей депутатов. За уклонение от декларирования доходов и имущества, а также за нарушение сроков подачи деклараций, народным избранникам грозит досрочное прекращение полномочий.
Согласно данным, которые озвучила на днях старший помощник прокурора Приморского края Елена БАРАБАШ, по итогам декларационной кампании-2016 от своих мандатов добровольно отказались 48 депутатов из 23 органов представительной власти на местах - городских и районных дум, а также муниципальных комитетов поселений. Однако в 123 случаях добиваться лишения проштрафившихся депутатов мандата прокуратура вынуждена в судебном порядке.
- Мы столкнулись с тем, что в ряде случаев депутаты руководствовались не публичными интересами, а некоей солидарностью с коллегами и не считали выявленное нарушение законодательства причиной для досрочного прекращения депутатских полномочий,- отметила Елена Барабаш.
Недовольны в прокуратуре и ситуацией с модельным правовым актом, который регламентировал порядок предоставления депутатами сведений о своем благосостоянии и размещения их на официальном сайте, а также порядок проверки требований антикоррупционного законодательства. Большинство муниципальных дум оперативно одобрили представленный прокурорами проект, но, к примеру, в Фокино принятие документа было отложено на неопределенный срок, а в Артеме ограничились внесением поправок в ранее принятые документы.
Альтернативную точку зрения озвучила председатель думы Кавалеровского района Приморья Ирина ГЛАДКИХ, которая рассказала о том, как районные депутаты не стали лишать четверых своих коллег мандатов. В ходе судебного разбирательства по одному из них прокуратура сама отозвала требование о лишении мандата, а по трем остальным суд Кавалеровского района встал на сторону думы. После передачи дела в краевую инстанцию прокуратура отозвала оставшиеся иски.
- Закон новый, и многие депутаты при заполнении деклараций совершают ошибки. Но ошибка не делает человека коррупционером, преступником, - отметила Ирина Гладких.
Добавим, что в свое время процедуру лишения депутатского мандата в связи с нарушением антикоррупционного законодательства «обкатали» именно в Приморье: в ноябре 2013 года таким образом завершилась политическая карьера экс-спикера ЗС ПК Евгения ОВЕЧКИНА. Хотя тогдашний парламент изо всех сил пытался «быть солидарным» с опальным коллегой: решение о досрочном прекращении полномочий бывшего спикера прошло только со второй попытки и с минимальным перевесом.
Артем СТРОГИН.
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