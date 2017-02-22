www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.86 р. 100 JPY: 50.99 р.
EUR: 61.21 р. 10 CNY: 84.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Приморские депутаты своих не сдают

22 Февраля 2017, 09:40 | Приморье

Принятые в конце 2015 года поправки в законодательство о противодействии коррупции оказались роковыми для десятков муниципальных депутатов в Приморье. Те, кто в обозначенный срок не предоставил данные о материальном благосостоянии своей семьи либо выполнил требования закона не в полном объеме, были вынуждены сложить полномочия досрочно. Однако многие муниципальные думы и комитеты предписания прокуратуры проигнорировали, отказавшись лишать мандата проштрафившихся коллег.

С 2016 года сообщать о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера обязали не только депутатов Госдумы и региональных парламентов, но и депутатов муниципального уровня. Причем вне зависимости от того, работают ли они на постоянной, оплачиваемой основе либо ежегодно. Также необходимо подавать декларации о доходах и имуществе супругов и несовершеннолетних детей депутатов. За уклонение от декларирования доходов и имущества, а также за нарушение сроков подачи деклараций, народным избранникам грозит досрочное прекращение полномочий.

Согласно данным, которые озвучила на днях старший помощник прокурора Приморского края Елена БАРАБАШ, по итогам декларационной кампании-2016 от своих мандатов добровольно отказались 48 депутатов из 23 органов представительной власти на местах - городских и районных дум, а также муниципальных комитетов поселений. Однако в 123 случаях добиваться лишения проштрафившихся депутатов мандата прокуратура вынуждена в судебном порядке.

- Мы столкнулись с тем, что в ряде случаев депутаты руководствовались не публичными интересами, а некоей солидарностью с коллегами и не считали выявленное нарушение законодательства причиной для досрочного прекращения депутатских полномочий,- отметила Елена Барабаш.

Недовольны в прокуратуре и ситуацией с модельным правовым актом, который регламентировал порядок предоставления депутатами сведений о своем благосостоянии и размещения их на официальном сайте, а также порядок проверки требований антикоррупционного законодательства. Большинство муниципальных дум оперативно одобрили представленный  прокурорами проект, но, к примеру, в Фокино принятие документа было отложено на неопределенный срок, а в Артеме ограничились внесением поправок в ранее принятые документы.

Альтернативную точку зрения озвучила председатель думы Кавалеровского района Приморья Ирина ГЛАДКИХ, которая рассказала о том, как районные депутаты не стали лишать четверых своих коллег мандатов. В ходе судебного разбирательства по одному из них прокуратура сама отозвала требование о лишении мандата, а по трем остальным суд Кавалеровского района встал на сторону думы. После передачи дела в краевую инстанцию прокуратура отозвала оставшиеся иски.

- Закон новый, и многие депутаты при заполнении деклараций совершают ошибки. Но ошибка не делает человека коррупционером, преступником, - отметила Ирина Гладких.

Добавим, что в свое время процедуру лишения депутатского мандата в связи с нарушением антикоррупционного законодательства «обкатали» именно в Приморье: в ноябре 2013 года таким образом завершилась политическая карьера экс-спикера ЗС ПК Евгения ОВЕЧКИНА. Хотя тогдашний парламент изо всех сил пытался «быть солидарным» с опальным коллегой: решение о досрочном прекращении полномочий бывшего спикера прошло только со второй попытки и с минимальным перевесом.

Артем СТРОГИН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: коррупция 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru