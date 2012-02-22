Обустройство Дальневосточной госграницы по расписанию

Почти 27% средств федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)», общий объем бюджетного финансирования которой составит 134 млрд рублей, могут быть направлены на обустройство пунктов пропуска на Дальнем Востоке страны. С таким заявлением выступил в Хабаровске руководитель Федерального агентства по обустройству госграницы РФ Дмитрий БЕЗДЕЛОВ.

В частности, из пяти включенных в проект документа железнодорожных пунктов пропуска, два находятся на Дальнем Востоке – Нижнеленинское в Еврейской автономной области и Пограничный в Приморском крае. Пока же из 49 действующих в России переходов данной специализации на Дальнем Востоке работает только Пограничный – Суйфэньхэ. Впрочем, к нему уже в этом году должен добавиться переход Камышовая – Хуньчунь, расположенный в Хасанском районе Приморья. Как рассказал «ДК» руководитель Дальневосточного теруправления Росграницы Виктор ЕЛЮТИН, в 2012 году РЖД проведет капитальный ремонт пути Махалино – Камышовая – Хуньчунь, 20-километровый участок которого ранее принадлежал ОАО «Золотое звено». Пропускная способность перехода составит 2-3 млн тонн грузов в год, ожидается, что основной экспортной специализацией объекта станет поставка угля.

«ОАО «Золотое звено» было создано в июне 1992 года. В ее собственности находился приграничный участок железной дороги длиной 20,3 км и железнодорожная станция Камышовая. Владельцы ОАО много конфликтовали в судебных инстанциях с РЖД, без инфраструктуры которых заржавеет любое отдельное звено, даже «золотое». В 2004 году погранпереход был закрыт, в 2010 году компания объявлена банкротом, летом 2011 года в права владения инфраструктурой, принадлежавшей «Золотому звену», вступили РЖД».

В 2013 году в Хабаровске должен появиться новый речной пункт пропуска. Он заменит действующий переход «Речной вокзал», к которому накопилась масса претензий как от людей, пересекающих границу по направлению Хабаровск – Фуюань и обратно, так и от таможенных служб, не имеющих возможности на современном уровне обслуживать потоки ввиду отсутствия нормальных условий работы. Интересно, что с просьбой построить новый пункт пропуска взамен устаревшего в Правительство РФ обратился губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ. Краю пошли навстречу, включили в госпрограмму новый объект, попросив предоставить под него землю. Проектирование было запланировано на 2012 год, строительство – на 2013-й. Сроки, по заверению Виктора Елютина, могли быть и ускорены.

Однако регион в течение 2-х лет не мог найти соответствующий участок земли в Хабаровске. Только 31 января на совещании в Росгранице, как говорят, волевым решением лично губернатора края, буквально в последние часы, перед тем как руководство Росграницы направит средства на другой объект, был выделен участок.

Непросто складывается решение вопроса по созданию пункта пропуска на острове Большом Уссурийском. Этого объекта пока нет в программе обустройства госграницы на 2012-2020 годы, при этом мост, соединяющий российскую часть острова с материком, планируется сдать в 2013 году, а проект «Один остров – две страны», предполагающий его совместное использование как Россией, так и Китаем, должен в полную силу заработать уже в 2016 году. Судя по имеющейся у редакции «ЗР» информации, заинтересованные российские ведомства, согласующие этот вопрос, до сих пор не могут прийти к единому мнению по поводу того, каким должен быть этот пункт пропуска – пассажирским или грузопассажирским.

Затягиваются и сроки сдачи некоторых пунктов пропуска, предназначенных для приема гостей саммита АТЭС во Владивостоке. Эту ситуацию Дмитрий Безделов прокомментировал образно: сначала шьют пиджак, а затем пришивают пуговицы, но не наоборот. По его словам, в аэропорту Владивостока Кневичи, например, идет возведение нового аэровокзального комплекса, где есть вопросы по срокам сдачи, а пункт пропуска не может быть построен раньше основного здания: нет вокзала – нет пограничного перехода. Обустройство воздушного пункта пропуска Хабаровск (Новый) затягивался из-за задержки с выделением помещений для установки нового оборудования. Теперь проблема закрыта. Глава Росграницы уверяет, что в ближайшее время ведомственные структуры оснастят площади новым оборудованием и через 3,5-4 месяца обновленный таможенный переход выйдет на нормальный режим работы. А за 1,5-2 месяца до начала саммита заработают в полном объеме все задействованные в его проведении пункты пропуска.

Александр ЗУБОВ, «Дальневосточный капитал».