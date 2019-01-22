И город хороший, и конкурсы интересные

Желающим стать мэром Владивостока стоит поторопиться с подготовкой документов

На минувшей неделе стали известны сроки проведения конкурса на замещение должности главы Владивостока, а также состав конкурсной комиссии, которая займется отбором кандидатов. Вероятнее всего, второй в новейшей истории Владивостока «конкурсный управляющий» появится до конца марта.

Примерно в те же сроки в краевом Заксобрании планируют принять закон, дающий городам и районам Приморья право самостоятельно определять способ избрания главы; однако его положения начнут работать только после корректировки муниципальных уставов и истечения срока полномочий уже избранных мэров.

Девять дней, сорок дней…

Напомним, что срок принятия Думой Владивостока решения об объявлении конкурса увеличен до 40 дней с момента начала формирования конкурсной комиссии (20 декабря). Предполагается, что конкурс объявят на заседании Думы Владивостока 28 января – буквально перед наступлением «дедлайна» для этого этапа. Документы от желающих занять кресло градоначальника будут приниматься с 30 января по 11 февраля по рабочим дням, с 10 до 16 часов с перерывом на обед. То есть на подачу документов соискателям мэрского кресла отведут всего девять дней. Интересно, что при проведении конкурса в конце 2017 года, несмотря на более сжатые сроки непрямых выборов, период подачи документов кандидатами составлял полмесяца и включал в себя выходные дни.

В то же время на проверку соответствия сведений, предоставленных желающими возглавить Владивосток, отведено намного больше времени, чем в прошлый раз, – календарный месяц. Когда в конце 2018 года городские депутаты вносили поправки в Положение о проведении конкурса, одним из аргументов в пользу увеличения сроков конкурсных процедур стал опыт предыдущего конкурса. Тогда документы подали 60 человек, и, как считают в депутатском корпусе, провести полноценную проверку документов такого количества кандидатов в короткий срок членам комиссии было затруднительно. Теперь времени на запросы о соответствии сведений действительности будет больше, но в то же время нельзя исключать и того, что этот период может быть использован претендентами на пост мэра для противодействия конкурентам в информационном поле.

Финальная часть конкурса состоится в марте. Первый этап конкурса предполагается провести 12 марта. Второй этап - собеседование с претендентами - запланирован на 18 марта, и после него конкурсная комиссия должна будет представить на рассмотрение городских депутатов не менее двух кандидатур на пост мэра. Окончательное решение необходимо принять на заседании Думы Владивостока в конце марта – до того, как истечет 100-дневный срок с начала формирования конкурсной комиссии.

Знакомые все лица

Что касается состава комиссии, то здесь обошлось без сюрпризов. Со стороны Думы Владивостока в нее предлагается включить вице-спикера Геннадия КУЛИКОВА, председателя бюджетного комитета Владимира ИСАКОВА, депутатов Виктора АБЛАПОВА и Виктора ФЕДОРОВА. Эта же четверка входила в состав комиссии, проводившей конкурс в конце 2017 года после отставки Игоря ПУШКАРЕВА. Впрочем, однопартийцы Геннадия Куликова, избранного в гордуму от КПРФ, уже заявили о его самоотводе, поэтому ближе к 28 января - именно тогда объявят конкурс - состав «депутатской» половины комиссии может претерпеть изменения.

Зато замен не ожидается среди членов комиссии, назначенных губернатором Приморского края Олегом КОЖЕМЯКО. Глава региона отправил проводить собеседование с претендентами своего заместителя по внутренней политике Антона ВОЛОШКО, замдиректора департамента внутренней политики Сергея БАТАЕВА, представителя правового департамента АПК Виктора КИРЯЕВА и депутата Законодательного Собрания Приморья Юрия КОРСАКОВА.

Мало кто сомневается, что среди участников конкурса на замещение должности главы Владивостока окажется Олег ГУМЕНЮК, ставший и.о. мэра в конце декабря. Хотя до сих пор он не высказывался по поводу своего участия в конкурсе, судя по некоторым его публичным заявлениям – например, по обещанию лучше украсить город к следующему Новому году - Гуменюк намерен удержать бразды правления и по окончании конкурсных процедур.

МЭРская ситуация

Новых мэров пока не выбрали в нескольких муниципалитетах Приморья, где полномочия глав истекли в конце 2018 года. Из-за политической нестабильности на уровне региона минувшей осенью сроки проведения конкурсных процедур в этих муниципальных образованиях неоднократно переносились, а после того, как глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО анонсировал возможное возвращение прямых выборов, некоторые депутаты на местном уровне призвали «затянуть» конкурсы до момента принятия соответствующего краевого закона.

В Дальнегорске объявленный еще осенью конкурс переносился сначала на середину декабря (официальным основанием послужила необходимость проверки сведений, предоставленных участниками конкурса), затем - на конец месяца, но в обозначенные сроки комиссия не смогла с обраться в полном составе. Добавим, что «постоянного» мэра в Дальнегорске нет с декабря 2016 года, когда глава города Игорь САХУТА был задержан силовиками по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Процесс по этому делу не завершен до сих пор, а сам Сахута был отстранен от должности по суду до истечения срока своих полномочий (он истекал в ноябре 2018 года). Обязанности главы ДГО по-прежнему исполняет первый вице-мэр Виктор КОЛОСКОВ.

Решение кадрового вопроса затянулось и в Партизанске, предыдущий глава которого Александр ЗРАЖЕВСКИЙ покинул пост в мае 2018 года по настоянию врио губернатора Приморья Андрея ТАРАСЕНКО. В установленный 90-дневный срок удалось провести только один этап конкурса, а у прокуратуры города обнаружились замечания к ранее утвержденному депутатами Положению о порядке проведения конкурсного отбора. Хотя перед Новым годом Дума ПГО перенесла сроки проведения конкурсных процедур на январь, последняя информация из Партизанска указывает на то, что в итоге конкурс будет признан несостоявшимся. В связи с чем среди депутатов уже высказывалась точка зрения о необходимости дождаться принятия краевого закона и вернуть прямые выборы градоначальника. В настоящее время и.о. мэра Партизанска является Николай КОДИН, много лет работавший вместе с бывшим мэром Александром Зражевским.

В Надеждинском районе, где в ноябре 2018 года истекли полномочия Алексея ГУБАРЕВА, провести первый и второй этапы конкурса предполагалось 20 и 24 декабря 2018 года. Но в связи с непроведением этапов конкурса по отбору кандидатур по причине отсутствия кворума членов конкурсной комиссии сроки проведения конкурса были перенесены на последнюю декаду января. Обязанности главы района с ноября 2018 года исполняет первый заместитель главы Жанна АРКАДЬЕВА.

Досье "Золотого Рога": К участию в конкурсе на замещение должности главы Владивостока допускаются граждане России не моложе 21 года, не признанные судом недееспособными и не находящиеся в местах заключения, а также не имеющие непогашенной судимости по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Кроме того, на них распространяется запрет иметь двойное гражданство или вид на жительство за рубежом. Каждый из претендентов должен представить в комиссию личное заявление и анкету, копии паспорта, документов об образовании и трудовой деятельности, СНИЛС и ИНН, документов воинского учета, а также сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности.

На этот раз главу города обещают искать более тщательно.

Фото РИА PrimaMedia.