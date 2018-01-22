Приморье вышло на второе место по "запасным" средствам

По мнению экспертов, в новое краевое правительство войдут представители почти всех финансовых групп региона

Эксперты Центра развития региональной политики (ЦРРП) подготовили первый «Рейтинг потенциала регионов», оценив развитие дальневосточных регионов.

«Потенциал - это совокупность всех имеющихся в федеральном округе возможностей, средств, а в широком смысле – это «запасные» средства региона», - отметил генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков, - «на наш взгляд, именно Дальний Восток обладает такими нераскрытыми ресурсами».

По его словам, в это число входят как крупные инфраструктурные проекты, вроде глубоководных портов, межконтинентальных тоннелей, терминалов и логистических центров, объекты добычи полезных ископаемых, продовольственные ресурсы – рыбы, морепродуктов, сельхозпродукции, так и объекты сферы туризма и малого бизнеса.

«Именно поэтому мы ранжировали регионы в рамках их потенциала, для дальнейшего мониторинга динамики развития и помощи в оценке их инвестиционной привлекательности», - говорит Илья Гращенков.

Эксперты отмечают рост интереса инвестора к регионам Дальнего Востока. Особое внимание инвесторов из числа крупного и среднего бизнеса привлекают территории с режимом ТОР и Свободного порта Владивосток.

Регионы ДФО были ранжированы в рамках их потенциала «для дальнейшего мониторинга динамики развития и помощи в оценке их инвестиционной привлекательности».

«Рейтинг потенциала регионов» - это попытка оценить инвестиционную привлекательность территории, эффективность и вовлеченность в процесс развития региональных властей, сравнить субъекты дифференциально, опираясь не столько на интегральные показатели, сколько на прогнозы динамических изменений.

Составителями «Рейтинга потенциала регионов» изучены реализуемые меры по улучшению инвестиционного и предпринимательского климата, взаимодействие органов власти и бизнес-сообщества, работа институтов развития, работа режимов «Территорий опережающего развития» (ТОР), перспективы экспортно-ориентированного сектора экономики (включая потенциал развития Северного Морского Пути и перспективы транспортировки СПГ), развитие предпринимательства на муниципальном уровне и т.д.

Высокий потенциал

Регион с наиболее высоким потенциалом – Камчатский край. Развитие Севморпути открывает для Камчатки широкие возможности по развитию инфраструктурных и транспортных проектов. Порт на Камчатке станет ключевым в рамках проекта «НОВАТЭК» по СПГ. Правительство Камчатского края в конце 2017 года подписало соглашение о строительстве в регионе терминала по перевалке сжиженного природного газа. Порт станет главной базой по перевозке российского СПГ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Но не только СПГ, планируется развитие и других перевозок между Европой и странами АТР, поэтому сегодня в Камчатку готовы инвестировать все, от США и ЕС до КНР и других стран Азии и Востока. С развитием проектов, появятся новые рабочие места, дороги. По СМП пройдет большая часть дальневосточных лососевых, будут реализованы многочисленные проекты по разведению и добыче рыбы и морепродуктов. Кроме того, Камчатка – обладает колоссальным туристическим потенциалом, который можно будет раскрыть в рамках реализации иных проектов, при помощи строительства дорожной сети, аэропорта и т.д.

Приморский край – безусловный лидер экономики ДФО. Именно поэтому, потенциал развития региона чуть ниже, так как емкость рынка для новых проектов - ограничена. В части добычи ресурсов, прежде всего рыбы, Приморье лидирует, но вместе с тем, инвестиционная привлекательность данного сектора снижается. Что же касается туризма, то, безусловно, Приморье входит в число лидеров развития отрасли, но уступает Камчатскому краю в части заповедных и неосвоенных территорий. Приморье по-прежнему лидер по части инфраструктурных проектов и их инвестиционной привлекательности, например дальневосточная верфь «Звезда» позволит решить ряд проблем отечественного судостроения. Это проект мирового уровня, что позволит стимулировать судостроение и после ввода в эксплуатацию придаст дополнительный импульс развитию всего Дальнего Востока. Развивая судостроительный кластер, заводы получат дополнительные заказы, появятся новые предприятия, производства, рабочие места с высокой долей высокотехнологичного производства. Впервые за долгие годы, мир в политической жизни Приморья, врио губернатора Андрей Тарасенко сумел добиться хороших отношений со всеми политическими элитами края. Избран новый мэр Владивостока, что сулит стабильное управление в городе. Формируется новое краевое правительство, куда войдут представители почти всех финансовых групп региона.

Тройку лидеров по наиболее высокому потенциалу развития замыкает Хабаровский край. Для региональной экономики перевозка рыбы по СМП — вопрос стратегической безопасности и развития. Морской путь – новое эффективное транспортное плечо и при равной стоимости провозки иных ресурсов, вроде газа, нефти, металла, леса, рыба станет недорогим и доступным продовольственным товаром в центральной части России. Не стоит забывать, что СМП обеспечивает транспортную безопасность России, давая выход к двум стратегическим бассейнам - Атлантическому и Ледовитому океанам и Хабаровский край занимает в этом плече одно из приоритетных направлений. Правда, ситуация в Хабаровском крае чуть сложнее, чем на Камчатке и Приморье. Если во Владивостоке и Петропавловск-Камчатском планируется охлаждать рыбу с помощью рефрижераторов, собирая улов у рыбаков, то хабаровские предприятия базируются по всему Охотскому району и для сбора груза требуется специальный терминал по обработке. Крупные инвестиционные проекты в области самолетостроения в Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре, выпускающие самолеты Су-27, Т-50 и SuperJet 100. Есть определенные проблемы в социальной сфере, проблема обманутых дольщиков, крупные пожары в регионе летом прошлого года, растет число т.н. «брошенных островов». Вероятна скорая смена губернатора края, чей срок полномочий заканчивается в этом году и явный конфликт между командой Шпорта и экс-губернатора Ишаева.

Сахалинская область – также в числе лидеров. Один из самых перспективных, с точки зрения ресурсов, регион испытывает ряд административных трудностей. Во-первых, несовершенное законодательство в сфере рыбного хозяйства области, тормозит развитие проектов связанных с разведением аквакульутры. Во-вторых, в связи с арестом экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина, к деловой активности на территории региона особое внимание проявляют спецслужбы и силовые ведомства. А в той связи, что «дело Хорошавина» до сих пор не дошло до какой-то решающей стадии, бизнес пока занял по отношению к региону выжидающую позицию, что сковывает инвестиционную инициативу. Но все же Сахалинские шельфовые проекты до сих пор являются одними из самых капиталоемких, с участием иностранным инвестиций.

Средний потенциал

Амурская область – имеет хороший потенциал для развития. Прежде всего, из-за наличия космодрома «Восточный» и развития связанных с ним территорий. Амурская область единственная в ДвФО, кто выполнила план программы по развитию туризма. Но есть ряд негативных факторов – медленно строится мост в Китай, через реку Амур в Благовещенске. Он должен быть сдан в эксплуатацию уже в 2019 году, что сильно тревожит партнеров из КНР. Кроме того, губернатор Амурской области Александр Козлов входит в политическую группу экс-губернатора и нынешнего главы Сахалина Олега Кожемяко. Учитывая его слабые электоральные позиции и невысокий личный авторитет, эти факторы могут способствовать снижению динамики раскрытия потенциала Амурской области.

Республика Саха – Якутия, обладает средним потенциалом развития. Однако, определенный толчок к развитию получат и те территории, которые имеют опосредованный выход к морю и СМП. Прежде всего, в Якутии вторе дыхание Севморпуть даст порту в Тикси, когда-то крупному, по северным меркам, городу. Важной составляющей, помимо логистики СПГ, станет логистика рыбы северных пород в центральную часть России, о важности которой говорил на своей пресс-конференции президент Владимир Путин. Одним из негативных факторов для республики можно считать выборы в Иль Тумэн Саха (Госсобрание Якутии), если действующей власти не удастся найти достаточное число харизматичных кандидатов, большое число мест в парламенте займут представители оппозиции. А постоянные конфликты внутри якутской власти не будут способствовать раскрытию потенциала региона.

Невысокий потенциал

Новый рывок в развитии получат и малонаселенные территории, такие как Магаданская область и Чукоткий автономный округ. Развитие портов на территории регионов позволит остановить отток населения и создать определенную инфраструктуру. А также Еврейская автономная область – за счет строительства мостовых переходов в соседний Китай и развития АПК (прежде всего соевых культур) и горно-добывающей отрасли.

Таким образом, эксперты Центра развития региональной политики делают вывод, что суммарный интерес к регионам Дальнего Востока со стороны инвесторов возрос. Внимание инвесторов из числа крупного и среднего бизнеса привлекают те территории, на которых ТОРы (территории опережающего развития) и территории порто-франко (свободные порты) получат в 2018-2020 гг. дополнительные стимулы к развитию.