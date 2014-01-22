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Юрий Трутнев пригрозил увольнением владивостокским чиновникам

22 Января 2014, 17:43 | Приморье

Сегодня, 22 января, проходит совещание по вопросам бесплатного предоставления в Приморском крае земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, под председательством полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Полномочный представитель Президента заявил, что предоставление земель многодетным семьям – задача, поставленная главой государства еще полтора года назад, и сегодня участникам совещания предстоит разработать меры по решению этих вопросов.

Система предоставления участков во Владивостоке непрозрачна. Об этом сегодня заявил полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Отвечая на вопрос журналистов, почему реализация федерального закона о предоставлении участков многодетным столь низкая, Юрий Трутнев отметил, что во Владивостоке предоставлены участки всего 7 процентам семей. В целом по краю закон реализован на 56 процентов.

«Я считаю, что система непрозрачна, потому что некоторые чиновники пытаются получить свою выгоду. И вместо того, чтобы реализовывать закон, пытаются привлечь в муниципальную собственность федеральные земли и земли лесничеств», - заявил Юрий Трутнев.

«Мы упростим процедуру выдачи земли многодетным семьям. Примем решения сейчас и определим сроки. Если чиновники это не будут выполнять, то пусть сразу пишут Система предоставления участков во Владивостоке непрозрачна.заявления. Нам такие работники не нужны», - подчеркнул Юрий Трутнев.

Заместитель Председателя Правительства также отметил, что будут определены не только сроки предоставления участков многодетным семьям, но и сроки подведения коммуникаций к этим участкам.

Напомним, в Приморском крае, без учета Владивостока, бесплатными земельными участками обеспечено 57 процентов состоящих в реестре семей. Во Владивостоке обеспеченность бесплатными участками составляет лишь 8 процентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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