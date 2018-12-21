Сразу два вице-губернатора покинули свои посты в администрации Приморья

Губернатор Приморья Олег Кожемяко утвердил изменения в состав администрации края 20 декабря, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Согласно распоряжению Губернатора Приморского края, свой пост покинули вице-губернаторы Валентин Дубинин, курировавший вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли, и Дмитрий Мариза, отвечавший за записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

В новый состав Администрации края перешли Александр Костенко, Гагик Захарян, Константин Межонов, Константин Богданенко.

Александр Костенко теперь будет курировать вопросы лесного хозяйства, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, тарифообразования, лицензирования и торговли.

Гагик Захарян займется развитием жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, государственного жилищного надзора.

Константин Межонов будет отвечать за вопросы образования, реализации научных, научно-технических и инновационных программ и проектов, культуры и охраны объектов культурного наследия, здравоохранения, социальной сферы, физической культуры и спорта.

В сферу ведения Константина Богданенко войдут вопросы экономики и развития предпринимательства, проектного управления, государственного заказа, промышленности, земельных и имущественных отношений, международного сотрудничества и туризма.

Должность врио первого вице-губернатора в новой Администрации Приморского края заняла Вера Щербина. В ее обязанности будет входить работа по направлениям взаимодействия с федеральными органами власти, финансов, реализации государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля, информатизации и телекоммуникаций.

Врио вице-губернатора – руководителя Аппарата Администрации Приморского края стал Антон Волошко. Он будет курировать вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, внутренней и информационной политики, правового обеспечения, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, молодежной политики, архивного дела.

Врио вице-губернатора Приморского края Михаил Петров назначен курировать градостроительство, региональный государственный строительный надзор и контроль в области долевого строительства, а также транспорт и дорожное хозяйство.

Также в состав Администрации вошел Олег Мельников. Новый врио вице-губернатора займется вопросами общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, записи актов гражданского состояния, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.