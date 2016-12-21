Депутаты расставили бюджетные точки над "i"

Парламент Приморья одобрил проект бюджета-2017 во втором чтении

Практически все вопросы внеочередного заседания Законодательного Собрания Приморского края были связаны с формированием бюджета. Так, бюджет на 2017 год и период 2018-2019 годов претерпел изменения в сторону увеличения социальных расходов, а бюджет-2016 откорректировали в связи с ростом поступлений по налогам и неналоговым доходам.

Кроме того, парламентарии приняли ряд решений, от которых зависит точный расчет некоторых доходных и расходных статей краевой казны.

Бюджет выполненных обязательств

За время, которое прошло с момента принятия бюджета Приморья в первом чтении, стали ясны объемы финансовой поддержки регионов РФ со стороны федерального центра в 2017 году. Поэтому перед рассмотрением проекта краевого бюджета-2017 во втором чтении предстояло учесть в нем более 13 млрд 449 млн рублей дополнительных федеральных средств. Это потребовало изменения основных параметров краевой казны на будущий год и возвращения в процедуру первого чтения. Согласно обновленной версии главного финансового документа, которую депутаты одобрили 15 декабря, доходы бюджета Приморья в 2017 году составят 84,3 млрд рублей, расходы - 90,9 млрд рублей, а дефицит - немногим более 6,6 млрд рублей.

- Бюджет сбалансированный. Надо отметить его социальную направленность, значительные средства - более 70 процентов - направляются на поддержку здравоохранения, образования, культуры, спорта, на ЖКХ, на ремонт и восстановление дорог. Предусмотрены средства для оказания помощи приморцам, пострадавшим от прошедшего по территории края тайфуна, - рассказал председатель ЗС ПК Александр РОЛИК.

В рамках процедуры второго чтения депутаты рассмотрели поправки к проекту бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, предложенные губернатором Приморья, профильными комитетами и отдельными парламентариями. Большинство предложений профильных комитетов было учтено, что нашло отражение в росте расходов на социальную сферу, образование, здравоохранение и спорт.

В частности, депутатам удалось добиться выделения 190 млн рублей на строительство детской поликлиники в Большом Камне, 185 млн рублей - на строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме, 18 млн рублей - на создание амбулатории в городском поселении Светлое Тернейского муниципального района. Кроме того, в бюджете-2017 теперь запланирована реконструкция государственного учреждения здравоохранения «Приморский краевой онкологический диспансер» (193 млн рублей), а также проведение капитального ремонта нескольких больниц в городах и районах Приморья.

На образование дополнительно выделено 356,5 млн рублей. Также увеличены расходы по программам социальной поддержки населения (плюс 2,6 млрд рублей), в том числе более 100 млн рублей будет дополнительно направлено на выплаты приморцам, чье жилье признано непригодным в результате ливневых дождей в августе-сентябре 2016 года.

- Бюджет на 2017 год хоть и напряженный, но позволяет выполнить основные обязательства, которые стоят перед краем. Они подтверждены финансово, и задача депутатов - контроль за эффективностью расходования средств, - отметил заместитель председателя ЗС ПК Сергей КУЗЬМЕНКО.

- Губернатор учел в своих поправках те предложения, которые звучали от профильных комитетов краевого парламента. Среди них - более 300 млн рублей на дорожное хозяйство, большой блок поправок по образованию и здравоохранению. Бюджет сбалансирован, социально ориентирован, соответствует экономическим реалиям, - подчеркнул председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

С планированием бюджетных расходов на 2017 год связаны и поправки в закон «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Приморского края», которые депутаты ЗС ПК приняли сразу в трех чтениях. Поправки предполагают индексацию норматива на учебные расходы (в расчете на одного учащегося (воспитанника) в год) на 5,1%.

- Мы установили новую величину субвенций, чтобы она нашла отражение в проекте бюджета на 2017 год. Муниципалитеты получат больший объем финансовых средств на образование, что будет зафиксировано в рамках третьего чтения бюджета-2017, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.

На пути к бездефицитному бюджету

Одобрив во втором чтении проект бюджета-2017, краевые парламентарии откорректировали бюджет на 2016 год. Изменения коснулись всех 18 краевых госпрограмм. Первый вице-губернатор Приморья Василий УСОЛЬЦЕВ, представляя проект корректировки, подчеркнул, что, несмотря на оптимизацию расходной части бюджета на сумму 1,6 млрд рублей, все социальные обязательства сохранены и будут исполнены до конца года. При этом доходная часть краевого бюджета на 2016 год увеличится - в том числе за счет роста сборов по акцизам и налогам, а также по неналоговым доходам.

Большинством голосов депутаты поддержали корректировку бюджета-2016. Перераспределение доходов и расходов позволит уже в ближайшее время направить дополнительные средства на решение задач, от которых зависит комфорт жизни приморцев. Два краевых предприятия, «Примтеплоэнерго» и «Примавтодор», получат финансовую поддержку из краевого бюджета - 436 млн рублей и 276 млн рублей соответственно. Выделенные «Примтеплоэнерго» средства пойдут на стабилизацию финансовой ситуации на предприятии и модернизацию объектов теплоснабжения, а бюджетные инвестиции «Примавтодору» будут использованы для приобретения новой дорожной техники.

Добавим, что по итогам последней корректировки размер планового дефицита бюджета Приморья в 2016 году удалось снизить до 2,7 млрд рублей. Председатель ЗС ПК Александр Ролик отметил тенденцию, связанную с увеличением налоговых поступлений в краевую казну, и высказал надежду на то, что тренд сохранится в 2017 году. А руководитель бюджетного комитета Галуст Ахоян не исключил, что при сохранении позитивных тенденций в экономике планируемый на уровне более 6 млрд рублей дефицит бюджета-2017 будет значительно сокращен.

Изменения в налогах

Заключительный блок вопросов был связан с изменениями в налоговое законодательство. Первое изменение касается изменения уплаты транспортного налога владельцами большегрузного транспорта, зарегистрированными в системе «Платон».

- Предполагается, что по итогам налогового периода юрлица смогут уменьшить сумму транспортного налога на свои большегрузные автомобили на сумму, которую они уже внесли в рамках системы «Платон». Физлица будут освобождаться от уплаты транспортного налога за принадлежащее им транспортное средство в случае, если платеж в рамках «Платона» превысит сумму транспортного налога за этот год. Срок действия этих льгот рассчитан до 31 декабря 2018 года, - объяснил суть поправок председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян. Он отметил, что, принимая данный закон, приморские депутаты приводят краевое законодательство в соответствие с федеральным.

Также краевые законодатели поддержали поправки в Налоговый кодекс РФ, которые сдвигают крайний срок уплаты ряда налогов с 1 декабря на 1 октября. По словам депутата бюджетного комитета ЗС ПК Владимира БЕСПАЛОВА, эта мера позволит уйти от ситуации, когда крупные налоговые платежи поступают в региональный и местные бюджеты в самом конце финансового года, и зачастую их не успевают освоить.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.