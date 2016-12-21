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В Приморье борьба экс-чекистов за "Яблоко" продолжается

21 Декабря 2016, 10:50 | Приморье

Центральные органы партии «Яблоко» высказались за кадровую стабильность в приморском отделении (см. «Золотой Рог» №49 от 13 декабря, «Экс-чекисты в Приморье не поделили «Яблоко»). 16 декабря вопрос о ситуации в приморском отделении партии был рассмотрен на заседании федерального бюро «Яблока».

Заслушав обе стороны конфликта, члены бюро отменили итоги последней конференции приморского отделения, на котором подполковника запаса ФСБ Александра ТИМОФЕЕВА со скандалом избрали руководителем партийной структуры в Приморье.

Как ранее сообщал «Золотой Рог», в начале декабря часть актива приморского отделения «Яблока» попыталась сместить Николая МАРКОВЦЕВА с поста руководителя отделения, поставив ему в вину слабый результат партии на последних выборах.

В свою очередь, Марковцев и его сторонники заявили о процедурных нарушениях при подготовке партийного собрания, где рассматривался кадровый вопрос.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Яблоко 



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