Вице-губернаторский корпус администрации Приморья продолжают укреплять выходцами из спецслужб

К исходу первой губернаторской пятилетки Владимира МИКЛУШЕВСКОГО основными кузницами кадров для его администрации окончательно стали силовые структуры и среда политтехнологов. Последние назначения в приморском «белом доме» полностью укладываются в этот тренд: вице-губернаторский корпус укрепили выходцами из спецслужб, а внутреннюю политику доверили человеку с большим опытом работы в избирательных кампаниях.

На минувшей неделе Владимир Миклушевский назначил нового вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику, а также взаимодействие с Законодательным Собранием и муниципальными образованиями. Им стал 46-летний Игорь СТЕПАНЕНКО, до 2016 года руководивший краевым управлением ныне упраздненного Госнаркоконтроля. Интересно, что в 2010 году Игорь Степаненко в должности руководителя управления ФСКН по Приморскому краю сменил Александра РОЛИКА, а спустя шесть лет стал его преемником на посту вице-губернатора.

Кроме того, 15 декабря глава региона назначил временно исполняющим обязанности вице-губернатора другого силовика - выпускника Высшей школы КГБ им. Ф.Э. Дзержинского Геннадия СЫРОМЯТНОВА, с 1982 по 2016 годы проходившего военную службу по контракту. К нему перейдет функционал Александра ЛОСЯ, в сентябре избранного депутатом ЗС Приморья, - это, в частности, вопросы правового обеспечения, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

Новобранцев краевой администрации, рекрутированных из силовых структур, все же разбавили сугубо гражданским специалистом. Новый директор департамента внутренней политики Приморского края Павел ЯСЕВИЧ ранее занимал высокий пост в региональном исполкоме «Единой России» в Алтайском крае, работал в качестве замруководителя департамента внутренней политики этого региона. В Приморье политтехнолог возглавлял КГУ «Приморский центр социологии», который выполнял часть функций департамента внутренней политики. Однако предшественника Павла Ясевича на посту директора департамента, Александра ПЛОТНИКОВА, можно назвать представителем «клана силовиков»: за его плечами 20-летняя служба в Советской армии и опыт работы в структурах Министерства юстиции РФ.

В то же время вакансии в руководящем звене администрации Приморья пока остаются: два ключевых департамента «белого дома» возглавляют люди с приставкой «исполняющий обязанности». Подобная ситуация уже несколько месяцев наблюдается в департаменте образования и науки, департаменте градостроительства.

Андрей СЕРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.