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"Мэропад" в Приморье продолжается
Минувшая неделя выдалась крайне неудачной для глав сразу двух приморских городов - Дальнегорска и Находки. Мэра Дальнегорска Игоря САХУТУ задержали по делу о махинациях в рамках программы расселения аварийного жилья, а избранный менее года назад глава Находки Андрей ГОРЕЛОВ оказался на грани отставки из-за конфликта с депутатским корпусом, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
14 декабря Игорь Сахута встал в один ряд с Игорем ПУШКАРЕВЫМ (Владивосток), Михаилом ПИЛИПЕНКО (Находка), Вадимом МИРОНЕНКО (Спасск-Дальний) и Константином ЩЕРБАКОВЫМ (Партизанский район) – все эти главы в 2016 году стали фигурантами уголовных дел. Как следует из официального сообщения СУ Следственного комитета по Приморскому краю, Сахута подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. м жилья на вторичном рынке ДГО, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам, а ущерб бюджетам Приморья и ДГО составил более 22 млн рублей.
Досье "Золотого Рога": Игорь Сахута стал мэром Дальнегорска, выиграв прямые выборы в ноябре 2013 года. Субъектом его выдвижения выступила «Справедливая Россия». Однако в последней избирательной кампании Сахута участвовал уже с «Единой Россией», возглавляя одну из региональных групп списка кандидатов партии в Заксобрание.
На период следствия Дальнегорск возглавит первый заместитель Сахуты – Виктор КОЛОСКОВ, которому не привыкать к руководству городским хозяйством в кризисной ситуации. Первый приход Колоскова на должность врио мэра ДГО состоялся через несколько дней после убийства Дмитрия ФОТЬЯНОВА в октябре 2006 года. Год спустя политик баллотировался на пост градоначальника, но проиграл голосование Григорию КРУТИКОВУ.
Следует отметить, что администрация ДГО не побоялась вступиться за арестованного руководителя.
«Возбужденное уголовное дело и обыски, прошедшие в администрации Дальнегорского городского округа в его рамках, стали для нас полной неожиданностью. Коллектив администрации уверен, что глава ДГО Игорь Сахута не совершал инкриминируемых ему нарушений законодательства. У нас нет сомнений в том, что покупка квартир для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья проводилась в рамках действующего законодательства. Вся процедура открыта и доступна на сайте госзакупок», - говорится в сообщении, которое было размещено на официальном сайте мэрии Дальнегорска на следующий день после задержания главы.
А в Находке на минувшей неделе депутаты приступили к «свержению» избранного ими же менее года назад главы НГО Андрея Горелова. Не исключено, что его судьба решится уже до конца года - если парламентарии консолидированно проголосуют за удаление Горелова в отставку. Напомним, ранее депутаты настаивали на том, чтобы глава города согласовывал с ними кандидатуры своих заместителей, однако градоначальник категорически отказался это делать.
Артем СТРОГИН.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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