Агропромышленный комплекс впервые объявлен приоритетным направлением экономики Приморья

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обозначил приоритеты развития сельского хозяйства региона на совещании работников агропромышленного комплекса.

Открывая совещание, глава Приморья отметил, что агропромышленный комплекс впервые объявлен приоритетным направлением экономики края.

«У нас серьезные планы по развитию сельского хозяйства, и они подкреплены реальными денежными вложениями. После вступления во Всемирную Торговую Организацию, нам необходимо уделять большое внимание не только обеспечению продовольственной безопасности, но и ориентироваться на экспорт», - подчеркнул Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Губернатор сообщил, несмотря на сложности прошедшего сезона, работа агропромышленного комплекса достигла хороших показателей. На 7 процентов увеличилось производство молока, производство мяса выросло на 11 процентов.

В 2013 году власти намерены уделить внимание технической и технологической модернизации производств, а также создать для жителей края комфортные условия проживания.

«В следующем году продолжится реализация программы социального развития села. Она позволит обеспечить максимально комфортные условия жизни людей на селе, приблизить их к городским», - добавил глава региона.

Развитию сельского хозяйства в Приморском крае будет способствовать и вовлечение в оборот земель Министерства обороны. Это позволит дополнительно привлечь инвесторов, выдать участки для формирования новых хозяйств. Губернатор призвал глав муниципалитетов активно включаться в работу по передаче территорий для нужд края.

Далее Владимир Миклушевский вручил почетные грамоты и благодарности заслуженным работникам агропромышленного комплекса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.