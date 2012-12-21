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Агропромышленный комплекс впервые объявлен приоритетным направлением экономики Приморья
«У нас серьезные планы по развитию сельского хозяйства, и они подкреплены реальными денежными вложениями. После вступления во Всемирную Торговую Организацию, нам необходимо уделять большое внимание не только обеспечению продовольственной безопасности, но и ориентироваться на экспорт», - подчеркнул Владимир Миклушевский, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Губернатор сообщил, несмотря на сложности прошедшего сезона, работа агропромышленного комплекса достигла хороших показателей. На 7 процентов увеличилось производство молока, производство мяса выросло на 11 процентов.
В 2013 году власти намерены уделить внимание технической и технологической модернизации производств, а также создать для жителей края комфортные условия проживания.
«В следующем году продолжится реализация программы социального развития села. Она позволит обеспечить максимально комфортные условия жизни людей на селе, приблизить их к городским», - добавил глава региона.
Развитию сельского хозяйства в Приморском крае будет способствовать и вовлечение в оборот земель Министерства обороны. Это позволит дополнительно привлечь инвесторов, выдать участки для формирования новых хозяйств. Губернатор призвал глав муниципалитетов активно включаться в работу по передаче территорий для нужд края.
Далее Владимир Миклушевский вручил почетные грамоты и благодарности заслуженным работникам агропромышленного комплекса.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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