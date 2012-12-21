www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.6 р. 100 JPY: 58 р.
EUR: 74.42 р. 10 CNY: 94.06 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Энергетика
Распечатать

В Приморском крае стартовала реализация проекта саммита АТЭС

21 Декабря 2012, 11:32 | Приморье
Проект модернизации интермодального «Терминала Астафьева», получивший одобрение на саммите АТЭС во Владивостоке, стартовал в Приморье.

Как сообщили в администрации Находкинского городского округа, в рамках соглашения с РЖД станция «Мыс Астафьева» будет модернизирована. Реализация проекта позволит к 2015 году создать в регионе современный комплекс по перевалке угля, не имеющий аналогов в России, и увеличить его мощности с полутора до шести миллионов тонн в год. Строительство терминала позволит создать в Находке мощный комплекс закрытого типа по перевалке сыпучих грузов к 2015 году, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам технического директора ОАО «Терминал Астафьева» Александра Ганина, первый этап модернизации терминала уже начался: корейская компания, занимающаяся проектированием конвейерной системы, закончит свою работу к середине января 2013 года. Кроме того, в целях повышения экологической безопасности в ближайшие две недели по периметру территории терминала будут установлены специальные сваи под защитную сетку высотой 13 метров.

Напомним, проект модернизации «Терминала Астафьева» был представлен на экономическом совете при губернаторе Приморского края в марте 2012 года. Тогда проект получил поддержку первого вице-губернатора края Сергея Сидорова и высокую оценку губернатора края Владимира Миклушевского. Впоследствии презентация «Терминала Астафьева» прошла в рамках программы саммита АТЭС во Владивостоке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Терминал Астафьева  Владимир Миклушевский  саммит АТЭС  модернизация 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru