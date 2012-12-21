В Приморском крае стартовала реализация проекта саммита АТЭС

Проект модернизации интермодального «Терминала Астафьева», получивший одобрение на саммите АТЭС во Владивостоке, стартовал в Приморье.

Как сообщили в администрации Находкинского городского округа, в рамках соглашения с РЖД станция «Мыс Астафьева» будет модернизирована. Реализация проекта позволит к 2015 году создать в регионе современный комплекс по перевалке угля, не имеющий аналогов в России, и увеличить его мощности с полутора до шести миллионов тонн в год. Строительство терминала позволит создать в Находке мощный комплекс закрытого типа по перевалке сыпучих грузов к 2015 году, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По словам технического директора ОАО «Терминал Астафьева» Александра Ганина, первый этап модернизации терминала уже начался: корейская компания, занимающаяся проектированием конвейерной системы, закончит свою работу к середине января 2013 года. Кроме того, в целях повышения экологической безопасности в ближайшие две недели по периметру территории терминала будут установлены специальные сваи под защитную сетку высотой 13 метров.

Напомним, проект модернизации «Терминала Астафьева» был представлен на экономическом совете при губернаторе Приморского края в марте 2012 года. Тогда проект получил поддержку первого вице-губернатора края Сергея Сидорова и высокую оценку губернатора края Владимира Миклушевского. Впоследствии презентация «Терминала Астафьева» прошла в рамках программы саммита АТЭС во Владивостоке.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.