Приморцам рассказали о программе государственного софинансирования пенсий

Более 400 звонков приняли специалисты краевого отделения Пенсионного фонда во время «горячей линии» для участников программы государственного софинансирования пенсии.

Один из самых часто задаваемых вопросов – можно ли перечислить в программу государственного софинансирования пенсии более 12 000 рублей, оговоренных в законе. Отвечая на этот вопрос, специалисты ПФР отмечают, что гражданин может внести любую сумму на собственный лицевой счет для обеспечения себе достойной старости, но при этом государство будет софинансировать добровольные страховые взносы только в размере уплаченных в календарном году от 2 000 до 12 000 рублей. Важно помнить, что если сумма взноса менее 2000 рублей в год, то в этом случае софинансирование со стороны государства не осуществляется, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Еще один важный вопрос – возможны ли взносы на пенсионные счета родителей со стороны детей, либо любых других родственников. Как отметили специалисты краевого отделения пенсионного фонда, такая возможность существует. Но при этом граждане, на чьи лицевые счета будут перечисляться деньги, должны лично подать заявление в Пенсионный фонд РФ о вступлении в программу. Уплату взносов можно осуществлять вместо этих лиц, указав в квитанции об оплате персональные данные родственников – фамилию, имя, отчество, адрес, ИНН, СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета, он указан на пенсионном свидетельстве).

Присоединиться к программе можно до 1 октября 2013 года, а сделать первый взнос и получить софинансирование от государства можно еще и в уходящем 2012 году до 29 декабря. Для удобства отплаты квитанцию со штрих-кодом можно взять в территориальном органе ПФР, а внести деньги в любом отделении Сбербанка.

Отметим, в этом году в программу государственного софинансирования пенсий вступили 20 тысяч приморцев. С начала действия программы в 2009 году софинансирование пенсионных накоплений от государства стало доступно более 80 тысячам жителей Приморского края. И только за 2012 год они перечислили на свои лицевые счета более 104 миллионов рублей.

Более подробную информацию о программе государственного софинансирования пенсий можно найти на официальном сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.