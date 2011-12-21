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Определена пятерка приморцев в Госдуме
Избирательная комиссия Приморского края установила итоги голосования по соответствующей территории на выборах депутатов Государственной Думы шестого созыва.
По предварительным данным, с кандидатами от края партии уже определились. От «Единой России» Приморье в нижней палате парламента будут Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ и Виктор ПИНСКИЙ, а от «Справедливой России» Светлана ГОРЯЧЕВА. Региональное отделение КПРФ в Госдуме будет представлять Алексей КОРНИЕНКО. Он вообще-то депутат прошлого созыва Госдумы от Ульяновской области, но, по его словам, «уже влюбился в Приморье». Приморскую организацию ЛДПР в Госдуме представит Руслан КАЛЮЖНЫЙ - вице-президент краевой ассоциации воздухоплавания «Единое небо».
Первое заседание депутатов Госдумы шестого созыва, избранных 4 декабря, назначено на 21 декабря. 22 декабря президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ выступит с посланием Федеральному Собранию.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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