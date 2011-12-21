Дарькин получил от администрации президента поручения

Губернатор Приморья Сергей Дарькин получил семь поручений от администрации президента России, большая часть которых касается устранения бездействия органов местного самоуправления в сфере ЖХК.

Доложить об исполнении всех президентских поручений глава региона должен не позднее декабря следующего года, сообщает официальный сайт главы государства.

Губернатору предписано предоставить программы по обеспечению права на дошкольное образование и по введению системы электронной регистрации очереди в детских дошкольных образовательных учреждениях Приморского края. Кроме того, будет проведен капитальный ремонт одного из жилых домов Владивостока, расселен один аварийный дом, обеспечена квартирой вдова участника Великой Отечественной войны, отремонтированы канализационные сети на Садгороде и благоустроена межквартальная дорога по адресу: ул. Саратовская, 6-10 в районе Эгершельда.

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, работа над исполнением президентских поручений уже ведется.

«Золотой Рог».