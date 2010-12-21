Игры с бюджетом ведут в тупик

В Дальнегорске из-за задержек с формированием городского бюджета 2011 года заключить договоры на уборку снега с 1 января невозможно.

Напомним, решениями думы округа бюджет сначала был принят с ошибками, затем возвращен к процедуре второго чтения. Сейчас идет работа в согласительной комиссии. Депутатское большинство настаивает на выделении более 30 млн рублей на так называемую программу по исполнению наказов избирателей. На деле это приводит к опустошению статей бюджета, предназначенных на социальные нужды. Отсутствие решения по бюджету становится препятствием к исполнению полномочий администрацией округа. Так, проведение конкурса на благоустроительные работы в первом квартале 2011 года стало невозможным. А это значит, что январский снег останется неубранным.