«Единая Россия» всерьез взялась за агропроекты

Ханкайский район Приморья претендует на звание самого инновационного района края в области сельского хозяйства. Подводя итоги 2010 года, Анатолий ПРИТЕЕВ, депутат Думы Ханкайского района и секретарь местного политсовета «Единой России», заявил редакции ЗР, что район в будущем году станет самым инновационным среди других агропромышленных территорий Приморья. Реализация инновационного агропромышленного проекта здесь намечена на 2011 год.

Речь идет о проекте «Инновационный агропромышленный комплекс «Зеленые листья». Он включает в себя ферму на 1800 голов крупного рогатого скота дойного стада, собственную базу кормопроизводства, лабораторию трансплантации эмбрионов и завод по производству тиндализованного молока (способ переработки молока разработан компанией «Зеленые листья» и запатентован в РФ и Новой Зеландии; позволяет сохранять все полезные свойства парного молока более 60 дней). Проект был представлен на Межрегиональной конференции Единой России «Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока до 2020 года. Программа на 2010-2012 годы», которая проходила в Хабаровске с участием председателя правительства РФ Владимира ПУТИНА.

О перспективах проекта «Зеленых листьев» положительно отозвался Юрий ПОПОВ, член президиума регионального Совета Приморского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Думы Владивостока. «В секции аграрных проектов от Приморского края представляла свой мега-проект по животноводству компания «Зеленые листья», известная передовыми технологиями производства молока и молочной продукции. Их проект был, на мой взгляд, достаточно профессионально подготовлен и вполне имеет право на жизнь. Прочие регионы представляли аграрные проекты в перспективе, а этот проект был единственным уже существующим, требующим развития».

На конференции в Хабаровске Приморский край презентовал проект «Новый облик Приморья» (докладчиком выступила Марина ЛОМАКИНА, председатель комитета по экономической политике и муниципальной собственности думы). Проект представляет собой портфель инвестиционных предложений и оценивается почти в 1 трлн рублей. Он направлен на улучшение качества жизни населения Дальнего Востока, развитие экономики, инфраструктуры, создание новых рабочих мест, предусматривает меры по улучшению экологии, внедрение инноваций - словом, затрагивает все сферы жизни региона в комплексе.

Положительная оценка проекта «Зеленых листьев» «единороссами» и его будущая реализация позволяют надеяться на то, что правящая партия, наконец, обратила самое пристальное внимание на сельское хозяйство региона. 2011 год обещает стать годом бурного развития отрасли. Останутся ли теплые слова «Единой России» о краевых агропроектах лишь словами, сможет ли край сам себя обеспечить высококачественным молоком, мясом и другими продуктами собственного производства - покажет будущий год.