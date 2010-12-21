Предвыборные фальшивки появились за год до выборов

Секретарь Президиума политсовета Приморского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь КОРОЛЕВ назвал фальшивкой информацию о списках кандидатов на предстоящие осенью 2011 года выборы депутатов Законодательного собрания.

Одно из информационных агентств Приморья распространило сообщение, что к ним попали списки кандидатов от «Единой России» в Законодательное собрание края. Причем из действующих депутатов в них почти никто не фигурирует, то есть можно ждать обновления законодательного органа Приморья.

- Это фальшивка на все 100%, - заверил «ЗР» Игорь Королев. - На краевом уровне мы пока ничего не рассматривали. Мы даже первую тройку еще не формировали. Причем составители фальшивых списков, видимо, даже не знают, что на этих выборах мы будем составлять списки совсем на других принципах. В отличие от прошлых выборов и фальшивого листка, у нас не будет единого списка по Приморью.

Игорь Королев пояснил, что ранее действовавшая система единого партийного списка привела к тому, что в него попали только жители Владивостока. В результате в Законодательное собрание по нему прошли только владивостокцы. Единороссы сочли такой подход несправедливым и решили его изменить.

- При формировании партийного списка мы разобьем все Приморье на округа. Нам еще предстоит решить - на пять или десять. И по каждому округу из районов будут выдвигаться свои кандидаты - по три или пять человек. По некоторым округам, возможно, вообще никого выдвигать не будем. Но в целом такой подход позволит привлечь больше людей из районов, - пояснил Игорь Королев.

Кроме того, «Единая Россия» обязательно будет использовать праймериз, то есть внутрипартийное голосование при составлении своего партийного списка кандидатов в депутаты Законодательного собрания Приморского края.