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Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр

21 Ноября 2018, 08:33 | Приморье

Крайизбирком проверил подписи самовыдвиженца

Участник прошлых выборов губернатора Приморья, самовыдвиженец Андрей Ищенко не прошел "муниципальный фильтр". Действительные подписи глав и депутатов он получил в 22 муниципалитетах края из 34, сообщил газете "Золотой Рог" осведомленный источник.

По закону для прохождения фильтра и регистрации кандидатом необходимы подписи не менее 140 глав и депутатов не менее чем в 26 из 34 муниципалитетов.

Фото "Интерфакс".

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: выборы  приморье  голосование  регистрация  депутаты  РППСС  кожемяко  кандидаты  избиратели  избирком  партия  самовыдвиженцы  ищенко 



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Комментарии

  • Serge19:23, 20.11.2018#

    Смех да и только. Человека, за которого голосовало 250 тысяч жителей Приморья, не допустили к выборам каких-то 140 депутатов. Демократия по-путински, однако.

  • Календарик с к-мякой23:12, 20.11.2018#

    Уважаемые приморцы, земляки, умоляю, проголосуйте, пожалуйста, против г-на к-мяки, я уже видеть не могу эту физиономию из каждой новостной ленты, из каждого телевизора, у каждого банкомата, у каждой кассы, в каждом переходе, в каждой газете. Порядочные люди так во власть не рвутся! Порядочных, как правило, власть вообще тяготит. Порядочных выбирает народ без лишнего пиара. Так натирать глаза до мозолей свое агитацией может лишь человек, которому хочется запустить руки в бюджет Приморья, а не работать. Этот культ личности уже за пару месяцев надоел, а что начнется, если не дай Бог он власть получит и будет много лет заниматься самолюбованием за наш бюджетный счет, за наши налоги? Социальная и экономическая катастрофа края!

  • NOmad09:31, 21.11.2018#

    "Не ПРОЛЕЗ". Ух как пощютил смищно. Есть женщины с пониженной социальной ответственностью, и есть автор этой заметки, который стучит им со дна.

  • NOmad09:31, 21.11.2018#

    "Не ПРОЛЕЗ". Ух как пощютил смищно. Есть женщины с пониженной социальной ответственностью, и есть автор этой заметки, который стучит им со дна.

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