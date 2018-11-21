Андрей Ищенко не пролез сквозь фильтр

Крайизбирком проверил подписи самовыдвиженца

Участник прошлых выборов губернатора Приморья, самовыдвиженец Андрей Ищенко не прошел "муниципальный фильтр". Действительные подписи глав и депутатов он получил в 22 муниципалитетах края из 34, сообщил газете "Золотой Рог" осведомленный источник.

По закону для прохождения фильтра и регистрации кандидатом необходимы подписи не менее 140 глав и депутатов не менее чем в 26 из 34 муниципалитетов.

Фото "Интерфакс".

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.