Парламент Приморья принял бюджет-2018 в первом чтении

Внеочередное заседание приморского парламента, состоявшееся 16 ноября, было практически целиком посвящено финансовым вопросам. Депутаты Законодательного Собрания утвердили в первом чтении проект бюджета Приморского края и территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2018 год, изменили порядок предоставления льгот по транспортному налогу, а также уточнили собственную смету расходов на 2017 год в сторону экономии.

В ходе внеочередной сессии парламент Приморья проголосовал в первом чтении за проект бюджета Приморского края на 2018 год.

Бюджет с балансом

Документ депутатам представила врио вице-губернатора Приморья Татьяна КАЗАНЦЕВА. По ее словам, при разработке финансового плана за основу был принят консервативный вариант прогноза социально-экономического развития РФ и Приморского края. При формировании бюджета также были учтены изменения налогового законодательства. Основные параметры краевого бюджета на 2018 год пока следующие: доходы – 84,6 млрд рублей, расходы – 89,1 млрд рублей, дефицит – 4,6 млрд рублей. Отвечая на вопросы депутатов, Татьяна Казанцева уточнила, что в проекте бюджета-2018 пока не отражены значительные объемы поступлений из федерального бюджета, сумма которых станет известна позднее.

По словам председателя Законодательного Собрания Александра РОЛИКА, депутаты ЗС ПК активно работали над проектом краевого бюджета совместно с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО и органами исполнительной власти региона.

- Мы проводили выездные совещания, собирали представителей муниципальных образований края. В так называемом «нулевом» чтении проект главного финансового документа края обсудили во всех комитетах Законодательного Собрания. Это хороший задел, который будет способствовать принятию сбалансированного бюджета, - подчеркнул Александр Ролик.

При обсуждении проекта бюджета-2018 парламентарии обратили особое внимание на такие направления, как развитие экономики Приморского края, увеличение расходов на социальную поддержку населения. В утвержденном Законодательным Собранием проекте бюджета-2018 доля расходов на социально-культурную сферу запланирована на уровне 72,9% от общей суммы расходов, или 65 млрд рублей. В 2018 году запланирован рост ассигнований по сравнению с 2017 годом на госпрограммы Приморского края в сферах образования, здравоохранения, занятости населения, физкультуры и спорта, защиты от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды. Предусмотрены необходимые средства на индексацию зарплат работников бюджетной сферы и социальных выплат.

- Основные параметры бюджета-2018 на данный момент ниже, чем в текущем году. Но с учетом федеральной составляющей мы, надеюсь, выйдем как минимум на уровень 2017 года. Кроме того, в будущем году запланирован рост собственных доходов краевого бюджета более чем на 3,5 млрд рублей, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. По его словам, ряд рекомендаций к проекту бюджета-2018 уже нашел отражение в постановлении ЗС ПК. Часть предложений, как ожидается, будет оформлена в виде поправок ко второму чтению главного финансового документа.

Для удобства приморцев

Ряд вопросов, рассмотренных на внеочередном заседании ЗС ПК, касался бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Депутаты утвердили корректировку бюджета ТФОМС на текущий год, а также одобрили в первом чтении проект бюджета Фонда на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Главной особенностью бюджета ТФОМС в будущем году станет увеличение его основных параметров. Предполагается, что он будет бездефицитным – доходы и расходы Фонда составят по 28,73 млрд рублей, что более чем на 5 млрд рублей превышает показатели текущего года.

Добавим, что ранее, в ходе рассмотрения вопросов, связанных с финансами Фонда, депутатами бюджетного комитета, парламентарии обратили внимание на необходимость улучшения качества медицинской помощи, оказываемой в поликлиниках и больницах Приморья, а также решения вопроса с обеспечением медучреждений кадрами, особенно «узкими» специалистами.

Еще один вопрос, имеющий отношение к бюджету, касался приведения закона Приморского края «О транспортном налоге» в соответствие с федеральным законодательством. Изменения, которые одобрены Законодательным Собранием и вступят в силу с 1 января 2018 года, усовершенствуют порядок применения налоговых льгот. В случае, если в налоговой инспекции отсутствуют документы или налогоплательщик не приложил к своему заявлению документы, подтверждающие право на льготу по транспортному налогу, сотрудники ФНС обязаны будут самостоятельно запросить сведения о праве на льготу у соответствующих органов, организаций или должностных лиц.

«Свои люди» краевого парламента

Заседание ЗС ПК 16 ноября стало последним для Александра КОСТЕНКО в качестве краевого депутата – как известно, он возвращается на должность первого вице-губернатора края. Парламент Приморья, соблюдая формальности, одобрил его заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. А председатель ЗС ПК Александр Ролик от имени депутатского корпуса поблагодарил Александра Костенко за огромную работу, которую он проделал в качестве председателя комитета по экономической политике и собственности в прошлом и нынешнем созывах парламента.

- Как мы все знаем, Александр Иванович далеко не уходит. Уверен, что мы и дальше продолжим очень тесно с ним взаимодействовать для решения задач социально-экономического развития нашего края, - отметил Александр Ролик.

Добавим, что новым председателем комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности по решению коллег стал Сергей ИЩЕНКО, ранее являвшийся одним из заместителей председателя. Правда, численность комитета временно сокращена с семи до шести человек – до выборов нового депутата по одномандатному округу №6, от которого в 2016 году избирался Александр Костенко.

По завершении внеочередного заседания депутаты заслушали отчет представителя ЗСПК в Совете Федерации Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ о ее работе, а также обсудили с сенатором вопросы, решение которых требует совместных усилий краевых и федеральных законодателей.

На фото: Основные параметры главного краевого «кошелька» известны: депутаты Законодательного Собрания утвердили в первом чтении проект бюджета Приморья на 2018 год.

Артем СТРОГИН.