Бывший глава Владивостока не теряет надежды вернуть утраченное влияние

Видя, как врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО консолидирует вокруг себя представителей разных элитных групп, включая соратников Сергея ДАРЬКИНА и Игоря ПУШКАРЕВА, бывший мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ также заявил о претензиях на активную роль в новых условиях.

На днях на персональном сайте бывшего мэра появилось его интервью, в котором Николаев дал недвусмысленные оценки политической эпохе, завершившейся отставками Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и Игоря Пушкарева, а также поделился планами на будущее.

После сорванного «блицкрига» на праймериз в Думу Владивостока, где связанные со структурами Николаева люди имели неплохие шансы победить более чем в половине округов, экс-градоначальник так и не простил Владимиру Миклушевскому поспешной отстройки от его персоны накануне праймериз. Владимир Николаев считает, что бывший губернатор Приморья был человеком внушаемым, а отказ от сотрудничества с условным «блоком ВВН» на выборах в Думу Владивостока подан им чуть ли не как причина отставки Миклушевского.

«Есть цепочка неверных действий и в конечном итоге все они вместе приводят к какому-то результату: взлету или падению. Взлета мы не увидели. Я думаю, что губернатору навязали это решение. Но отвечал за результаты он», - отметил Николаев, высказав убеждение, что «во Владивостоке не удалось сформировать представительный орган, который опирался бы на реальное доверие людей».

Недавнюю смену руководства Приморского края экс-мэр Николаев (как, кстати, и экс-мэр Пушкарев) оценивает позитивно.

«Я, как, наверное, и все приморцы, надеюсь, что поменяется кадровая политика, что будут консолидированы все созидательные силы. По первым шагам и решениям такая надежда сохраняется и, дай бог, чтоб и дальше все происходило именно так. Мне кажется, что Тарасенко из тех, кто может принимать самостоятельные решения, что навязывать ему свою волю ни у кого не получится», - считает бывший градоначальник.

Как полагают наблюдатели, последние публичные заявления Николаева являются своего рода «декларацией о намерениях» продолжить активную общественную деятельность, независимо от того, кто занимает руководящие посты в «белом» и «сером» домах. Тем более, что полностью игнорировать «фактор Николаева» у нового главы региона не получится хотя бы в силу того, что связанные с бывшим мэром люди продолжают работать в некоторых краевых структурах, а его сестра является депутатом Госдумы от Приморья.

Наконец, у бывшего мэра сохраняются экономические интересы в Приморье, которые он хотел бы гарантировать в новой политической ситуации. Неслучайно в начале ноября компания «Мортранс», которая, как считается, подконтрольна соратникам бывшего градоначальника, обратилась к Андрею Тарасенко с просьбой восстановить в прежнем объеме морское сообщение между Владивостоком и островными территориями. Напомним, что до весны 2013 года именно «Мортранс» работал на прибрежных морских линиях, получая за это дотации из казны Владивостока. Сумма дотаций не раз становилась предметом споров между компанией и мэрией, и в итоге договор между сторонами был разорван.

Фото Vl.Ru.

Евгений СИДОРОВ.