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Приморский край развивает трехсторонний формат межрегиональных отношений с Китаем и Японией

21 Ноября 2016, 17:11 | Приморье

Трехсторонний формат межрегиональных отношений позволит расширить торгово-экономические связи и объединить ресурсы, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Об этом говорили на встрече представителей торгово-промышленных палат Приморья, японской префектуры Акита и Яньбянь-корейского автономного округа КНР в администрации Приморского края.

Отношения Приморья с соседними регионами переживают новый этап развития – регион укрепляет кооперационные связи в АТР в новом, трехстороннем формате – в Администрации края прошла встреча представителей торгово-промышленных палат Приморья, японской префектуры Акита и Яньбянь-корейского автономного округа КНР.

Для соседней территории КНР Приморье – главный торговый партнёр. Товарооборот между регионами в прошлом году превысил 386 миллионов долларов. И его номенклатура продолжает расширяться, отметил заместитель главы секретариата Народного Правительства округа Цао Юнцзи.

«Мы развиваем сотрудничество в новых отраслях производства, например, в сфере переработки морепродуктов, объем импорта которых из Приморья в прошлом году составил восемь миллиардов юаней, а в этом превысит 10 миллиардов», – добавил Цао Юнцзи.

Трехстороннее сотрудничество открывает для Китая новые рынки и позволяет сократить время и стоимость доставки грузов, добавил глава китайской делегации. Президент торгово-промышленной палаты японской префектуры Акита Миура Хироки также подтвердил, сотрудничество в таком формате отвечает интересам трёх территорий.

По словам руководителя Приморской торгово-промышленной палаты Бориса Ступницкого, три территории связывают тесные кооперационные связи.

«Если мы посмотрим на карту, расстояние от Акита до Владивостока составляет 780 километров, от Акита до Янцзы – 950 километров. В этом “треугольнике” сосредоточена большая грузовая база, более эффективно распределять которую возможно используя транзитные возможности Приморья. Сопряжение стратегий транспортного коридора “Приморье-2” и нового шелкового пути даёт ещё один импульс к расширению внешнеэкономических связей. Мы накопили определённый опыт сотрудничества и готовы его расширять и конвертировать», – добавил Борис Ступницкий.

Вице-губернатор Приморья Евгений Полянский подчеркнул, такой формат общения открывает новые перспективы в развитии торгово-экономических связей между соседними регионами.

«Такой формат позволяет объединить грузовую базу и транзитный потенциал Приморья. Кроме того, новые возможности для межрегионального сотрудничества открывают и уникальные режимы, созданные в крае для развития экспортоориентированных производств – это Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития», – отметил Евгений Полянский.

Сегодня в портфеле Приморского края – более 180 различных инвестпроектов, более предметно их обсудят сегодня на встрече в Инвестиционном агентстве Приморского края. По словам первого заместителя директора агентства Елены Яскевич, иностранным партнерам предложат перспективные проекты в сфере транспортной инфраструктуры и теплоснабжения, расскажут о механизмах государственно-частного партнёрства.

«Наша задача – содействовать бизнесменам в реализации инвестпроектов на территории региона. Сегодня в портфеле Приморья более 180 различных предложений, в том числе для малого и среднего бизнеса, в таких отраслях, как сельское хозяйство, производство, строительство, туризм и другие. Мы переходим от презентаций наших возможностей к предметным встречам b2b, наш опыт показывает, что именно такой формат наиболее эффективен и помогает развивать наши территории», – подчеркнула Елена Яскевич.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экономика  АТР  инвестиции 



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