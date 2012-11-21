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Приемным семьям и опекунам Приморского края увеличены выплаты
Отметим, размер денежной выплаты, которую получают приемные родители и опекуны (попечители) на содержание каждого ребенка, не менялся несколько лет и составлял 4 тысячи рублей в месяц. На эту сумму начисляется районный коэффициент 1,2 – на территории Приморского края и 1,3 – в районах, приравненных к районам Крайнего Севера.
Кроме того, эти выплаты будут поэтапно повышаться и в дальнейшем. С 2014 года размер денежной выплаты увеличится до 5040 рублей, с 2015 года - до 5645 рублей, а с 2016 года он будет ежегодно индексироваться с учетом уровня инфляции, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Сегодня на территории Приморского края в приемных семьях проживает 1 251 ребенок, из них 162 – в районах, приравненных к районам Крайнего Севера. Под опекой в Приморье находятся 6 900 человек, из них 884 - в приравненных к Крайнему Северу районах.
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