В школах Приморского края усилят воспитательную работу

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS.

«К сожалению, в последнее время в школах края основной акцент делается на учебный процесс, зачастую в ущерб воспитательной работе, - рассказал Александр Зубрицкий. – И мы намерены взять под жесткий контроль усиление воспитательной работы со школьниками. Начинать эту работу необходимо уже с первого класса, когда идет закладка личности. Нам нужно подготовить школьников к жизни в социуме и толерантному отношению к другим людям. Тот инцидент, который произошел во Владивостоке, – просто вопиющий случай».

Несколько дней назад в интернет была выложена видеозапись, на которой несколько учениц школ Владивостока избивают сверстницу.

По словам Александра Зубрицкого, специалисты департамента внимательно отслеживают случившуюся ситуацию. «Как только нам стало известно о произошедшем, мы связались с управлением образования Владивостока, директорами школы № 18 и гимназии № 2 Владивостока, где обучаются эти девочки, и их родителями, - отметил он. – Сейчас самое главное – это здоровье пострадавшей школьницы, мы со своей стороны готовы оказать любую помощь родителям», сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Уже на этой неделе специалисты департамента образования и науки проведут совещание со всеми руководителями муниципальных органов управлений образования, а также «круглый стол» с участием уполномоченного при губернаторе по правам ребенка, заместителей директоров школ по воспитательной работе, родителей, школьников и представителей портала «Владмама». После окончания рассмотрения инцидента правоохранительными органами, будет проведено внеочередное заседание краевой комиссии по делам несовершеннолетних, в состав которой входят представители разных структур.