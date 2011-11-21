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В Приморском крае кандидаты сходят с дистанции "по собственному желанию"

21 Ноября 2011, 19:47 | Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 ноября, ZRPRESS. В Приморье территориальная избирательная комиссия Находки аннулировала регистрацию зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Приморского края по одномандатному избирательному округу №15 Бориса ВЫШЕГОРОДЦЕВА. Решение принято на основании поступившего от кандидата заявления.

Также теризбирком внес изменения в ранее принятое решение об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Законодательного Собрания края по 15-му округу. Кандидат ВЫШЕГОРОДЦЕВ из него исключен. Таким образом, борьбу по данному округу продолжат действующий депутат краевого парламента Галуст АХОЯН, временно неработающий Виктор БЕЛОНОЖЕНКО и замдиректора ООО «Транспортно-экспедиторское агентство грузопассажирских перевозок» Сергей ПЛЕВАКО.

Напомним, что к 15-му округу отнесена часть Находкинского городского округа от улицы Малиновского до северного микрорайона и поселок Врангель (всего 33 тыс. избирателей), а также Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский и часть Партизанского муниципальных районов.

На своем очередном заседании ТИК внес изменения в решения «О формировании участковых избирательных комиссий» и «О назначении председателей участковых избирательных комиссий», рассмотрел вопрос о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Законодательного Собрания края по округам №13 и №15, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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