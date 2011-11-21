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Саммит АТЭС - 2012
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Станет ли концепция Стратегии развития Приморья реальностью?

21 Ноября 2011, 02:02 | Приморье

На прошлой неделе доработанная концепция Стратегии развития Приморского края до 2025 г., выполненная по заказу краевой администрации Фондом "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" из Санкт-Петербурга, была представлена губернатору Сергею ДАРЬКИНУ, депутатам Законодательного собрания и представителям экспертного сообщества края.

Концепцию представил Директор Фонда Владимир КНЯГИНИН. СМИ на презентацию не приглашали, и "ЗР" пришлось воспользоваться неофициальными источниками.

Итак, разработчики предложили 2 сценария - инерционный и индустриальный. Первый - усиление базовой специализации (продолжать развивать транспортно-транзитный сценарий), второй - новая индустриализация. По их мнению, краю нужно сосредоточиться на совершенствовании транспортно-логистической инфраструктуры, модернизации портов, развитии припортовых железнодорожных станций и т.д.

Еще одна точка роста - развитие Владивостока и его подготовка к саммиту АТЭС в 2012 г., что позволит решить многие вопросы улучшения инфраструктуры. Другой локомотив для местной экономики - современный лесопромышленный комплекс, судостроение и другие объекты промышленного кластера - АЭС, НПЗ, алюминиевый завод и т.д.

Реализация первого сценария в сочетании со вторым позволит достичь конкурентоспособных экономических результатов и "принципиально изменить специализацию края, обеспечив выход на мировой рынок с высокотехнологичной и востребованной продукцией, считают разработчики.

В концепции упоминался и туризм, но, скорее, как вспомогательное средство, и это как-то не вяжется с планами краевой администрации развивать остров Русский как туристическо-рекреационную и игорную зону.

Напомним, что "ЗР" уже провел круглый стол, посвященный концепции стратегии-2025, и публиковал мнения экспертов о наиболее острых проблемах, стоящих перед Приморьем. Судя по выступлениям экспертов на январской презентации, хоть они и говорили дипломатично, что все стало лучше, общий смысл замечаний - нет в документе никакой стратегии, да и иерархия приоритетов развития выстроена малодоказательно.

По мнению главы ДНИИМФа, профессора Ярослава СЕМЕНИХИНА, при разработке документов был использован шаблонный подход, который не позволил адекватно оценить реальное положение дел. Цель сформулирована исходя из ограниченного сценарного поля. Формулировка ее - повышение конкурентоспособности экономики Приморского края как центрального российского региона в АТР и обеспечение высокого уровня качества жизни - абстрактная. Как оценить успешность ее реализации? По каким критериям?

В концепции по-прежнему отсутствует тема продовольственной безопасности и экологическая составляющая экономики. Как заметил один из финансистов, присутствующих на слушаниях, нужно создавать финансовую инфраструктуру соответствующего уровня под столь глобальные задачи, а эта тема вообще осталась за рамками концепции. Повисает вопрос и о кадрах, которые, как известно, решают все.

Тем не менее концепцию Стратегии решено принять за основу, доработать ее к 1 июля и презентовать на Втором Тихоокеанском экономическом конгрессе, который пройдет во Владивостоке 25-26 июля.

Автор: Ирина Дробышева
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