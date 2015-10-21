Депутаты Владивостока наступили на горло собственной песне

Муниципальные образования Приморья, как и край, верстают свои бюджеты на 2016 год с учетом сложной экономической ситуации - падения доходов и необходимости искать статьи расходов, на которых можно сэкономить. Не стал исключением и Владивосток, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Хотя основные параметры бюджета города на 2016 год пока неизвестны, но уже ясно, что расходы на осуществление наказов избирателей сократятся почти втрое. Таким образом, депутатам гордумы, многие из которых в 2016 году намерены поучаствовать в выборах в Законодательное Собрание, придется напоминать своим избирателям о заслугах прошлых лет.

Действующая уже несколько лет в рамках МПА №55 программа наказов избирателей в следующем году будет заметно урезана. Согласованный с администрацией перечень депутаты Думы Владивостока утвердили в минувшую среду, 14 октября. Первый заместитель главы Владивостока Екатерина ХИМИЧ охарактеризовала процесс отбора наказов как «мучительный и болезненный», поскольку 2016 год обещает быть очень сложным в финансовом плане.

- Основная причина отклонения наказов в большинстве случаев - то финансовое положение, в котором мы с вами в настоящее время находимся. Кризис докатился и до Владивостока, и теперь у нас все не так, как в прежние времена. Поэтому общая сумма одобренных наказов достаточно скромная по сравнению с предыдущими годами, - сообщила Екатерина Химич, представляя согласованный мэрией перечень наказов в думе города. - Но по каждому из этих наказов мы можем подписаться в том, что мы их выполним.

Итак, если в 2014-2015 годах бюджетные расходы на исполнение программы наказов избирателей составляли около 150 млн руб., то в будущем году эту сумму сократят до 50,1 млн руб. Сократится и число одобренных наказов: в 2016 году их будет 51 вместо 84 годом ранее. Добавим, что всего в администрацию для оценки было подано 334 наказа. Причем, как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», некоторые слуги народа решили в год выборов в ЗС ПК «послужить» своим избирателям, подав аж по 40 наказов.

Нетрудно подсчитать, что в среднем депутатский «лимит» на осуществление наказов избирателей в наступающем году составит около 1,5 млн руб. Но это в среднем. Как стало известно деловой газете «Золотой Рог», среди 35 народных избранников есть четыре человека, на округа которых в 2016 году не выделят ни рубля. А наибольшая сумма (4,5 млн руб.) достанется избирателям депутата гордумы и лидера приморских единороссов Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ. Впрочем, в депутатском корпусе этот факт не связывают с партийным статусом Людмилы Заумовны, да и «рекордная» сумма в 4,5 млн заметно меньше тех, что в былые годы выделялись на некоторые округа.

- Некоторые депутаты ходили на прием и к Екатерине Химич, и к главе города, чтобы утрясти вопросы по наказам, выезжали на место вместе с представителями управлений, - рассказал зампред бюджетного комитета Думы Владивостока Игорь ЛАТЫШЕВ. - Многие наказы отклонены в связи с тем, что они не относятся к ведению администрации. Что касается наказов, отложенных на более поздний срок, то их исполнение будет зависеть от финансового состояния города в 2017 году. Будем надеяться, что в 2017-м сумма на наказы не будет меньше, чем в 2016-ом.

Кроме того, для сведения дебета с кредитом во Владивостоке с 2016 года планируется отменить ряд льгот по земельному налогу - соответствующее решение уже получило одобрение в гордуме. Льготные ставки перестанут действовать для участков под строительство объектов саммита АТЭС, участков под образовательную деятельность религиозных организаций и участков, используемых зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей пенсионерами для коммерческой деятельности. При этом первые две льготы не используются уже сейчас ввиду отсутствия пользователей, а вот отмена льготы для пенсионеров-коммерсантов должна принести в бюджет около 6 млн руб. При этом представители администрации подчеркивают, что нововведение не будет распространяться на пенсионеров, имеющих земельные участки для ведения приусадебного хозяйства.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.