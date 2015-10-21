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Кража стала апофеозом выборного скандала
На минувшей неделе продолжились судебные разбирательства, связанные с итогами выборов в думу Спасского района Приморья. Пока что районный суд встал на сторону малых партий, отстаивающих свое право на участие в выборах: ходатайства Крайизбиркома, касающиеся рассмотрения поствыборных исков, отклоняются судом, а иск ЛДПР об отмене итогов голосования и вовсе остался без рассмотрения, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Так, 13 октября Спасский районный суд провел первое заседание по искам «Партии дела» и «Родины»: обе политические силы требуют аннулировать решение ТИК Спасского района, 17 сентября отменившего итоги голосования по пяти участкам, то есть де-факто восстановить первоначальные цифры. Представители Крайизбиркома настаивали на объединении этих исков с исками, поданными парламентскими партиями и прокуратурой, однако суд не стал этого делать и назначил следующее заседание на 28 октября, обязав ТИК Спасского муниципального района представить документы, подтверждающие наличие нарушений. А спустя два дня, 15 октября, районный суд рассмотрел иски прокуратуры, ЛДПР и «Справедливой России», касающиеся отмены итогов голосования на участках, не входящих в пять уже отмененных.
Как сообщают источники Деловой газеты «Золотой Рог», на заседании представителям СМИ запретили вести видеозапись, ссылаясь на то, что это может повлиять на ход расследования ранее возбужденных уголовных дел, касающихся спасских выборов. А старший помощник прокурора Спасска-Дальнего, ссылаясь на Кодекс административного судопроизводства, предложил суду истребовать копии дипломов у юристов, представляющих интересы партий. Несмотря на возражения со стороны представителя Крайизбиркома, иск ЛДПР, представитель которой Андрей ФЕДЧУН не имеет юридического образования, из-за этого был оставлен без рассмотрения. Любопытная деталь: судье понадобилось два часа в совещательной комнате, чтобы принять это решение. Но главное, что суд отменил меру обеспечения этому иску в виде ареста документации по выборам - напомним, что кража документов из помещения ТИК стала одним из громких криминальных эпизодов выборов в Спасском районе.
Добавим, что разбирательства, связанные с итогами выборов, продолжаются и в Пожарском районе. Здесь «Родина» требует отменить решение ТИКа об отмене итогов голосования по селу Емельяновка, оставившее партию «за бортом» районной думы. Заседание по этому иску намечено на четверг, 22 октября.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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