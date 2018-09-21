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В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора

21 Сентября 2018, 19:43 | Приморье
Как стало известно деловой газете "Золотой Рог", буквально несколько минут назад депутат из Уссурийска Александр Коваленко сделал заявление.
 
В нем он сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы Приморского края. Официальное заявление будет оформлено, как только будет официально объявлено о старте избирательной кампании. Он идет как самовыдвиженец, не ассоциируя себя ни с какой партией.
 
Досье деловой газеты «Золотой Рог»
 
Александр Коваленко - депутат Думы Уссурийска, бывший военный. Женат. У него пятеро детей.
 
Автор: Соб. инф.
Теги: выборы  приморье  голосование  регистрация  кандидаты  избиратели  избирком 



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Комментарии

  • Псевдоним20:04, 21.09.2018#

    А кандитатов у которых фамилия не на "О" заканчивается нет? Или в губернаторы только хохлы рвутся?

  • Псевдоним20:08, 21.09.2018#

    Край у нас такой. . . Их сюда толпами свозили

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:09, 21.09.2018#

    наздратенко опять же

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:25, 21.09.2018#

    что очень хороший был

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:26, 21.09.2018#

    а вообще вопрос хороший надо искоренять

  • Псевдоним20:26, 21.09.2018#

    Нету такого депутата в Уссурийске. Кто он такой Коваленко?

  • Псевдоним20:33, 21.09.2018#

    Если независимый то от него ничего не зависит. В таком крае независимый кандидат?!Приморцев совсем за дураков Москва держит?Только оппозиционный кандидат от КПРФ нужен края. Не зря Москва так испугалась. Скорее всего аудиторских проверок после выборов от КПРФ.

  • Псевдоним20:38, 21.09.2018#

    Теперь все должны радоваться?

  • Хасанец20:44, 21.09.2018#

    Наших предков в Приамурский край не завозили, они сами ехали

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:48, 21.09.2018#

    Что сделает Москва-Она размоет голоса недовольных такими вот продажными "независимыми" депутатами, а голоса за партию власти останутся прежними. Вот и план который задумали в ЦИКЕ. Отменять надо через суд третьи выборы. Подсчитывать заново голоса и начинать работать Ищенко.

  • Псевдоним+20:52, 21.09.2018#

    А большое-ли значение имеет партийность главы администрации края? Для депутата -да! Они Законы принимают соответственно курсу партии. А губернаторы организуют работу в рамках Закона. И что, на самом деле нет такого депутата в Уссурийске? Отвечаешь?

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