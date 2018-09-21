В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора

Как стало известно деловой газете "Золотой Рог", буквально несколько минут назад депутат из Уссурийска Александр Коваленко сделал заявление.

В нем он сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы Приморского края. Официальное заявление будет оформлено, как только будет официально объявлено о старте избирательной кампании. Он идет как самовыдвиженец, не ассоциируя себя ни с какой партией.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»