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В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
21 Сентября 2018, 19:43 | Приморье
Как стало известно деловой газете "Золотой Рог", буквально несколько минут назад депутат из Уссурийска Александр Коваленко сделал заявление.
В нем он сообщил, что выдвигает свою кандидатуру на пост главы Приморского края. Официальное заявление будет оформлено, как только будет официально объявлено о старте избирательной кампании. Он идет как самовыдвиженец, не ассоциируя себя ни с какой партией.
Досье деловой газеты «Золотой Рог»
Александр Коваленко - депутат Думы Уссурийска, бывший военный. Женат. У него пятеро детей.
Автор: Соб. инф.
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Комментарии
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РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј20:48, 21.09.2018#
Что сделает Москва-Она размоет голоса недовольных такими вот продажными "независимыми" депутатами, а голоса за партию власти останутся прежними. Вот и план который задумали в ЦИКЕ. Отменять надо через суд третьи выборы. Подсчитывать заново голоса и начинать работать Ищенко.
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А кандитатов у которых фамилия не на "О" заканчивается нет? Или в губернаторы только хохлы рвутся?