Источник: Информация о предстоящей отставке вице-губернатора Приморья - фейк

В администрации Приморского края не подтвердили слухи об отставке Братыненко

Как сообщали приморские СМИ сегодня, Дмитрий Братыненко оставит кресло вице-губернатора Приморья. В администрации края он занимает стратегическую должность - курирует взаимодействие с Законодательным Собранием ПК, Избирательной комиссией ПК и органами МСУ МО ПК, внутренней и информационной политики, молодежной политики, международного сотрудничества, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Однако, как сообщил источник деловой газеты "Золотой Рог" администрации Приморского края, слухи об отставке Дмитрия Братыненко со своего поста сильно преувеличены и не обоснованны: "Это фейк".

Напомним, Дмитрий Братыненко отвечал в приморской администрации за организацию выборов губернатора.

Досье деловой газеты «Золотой Рог»

Дмитрий Братыненко родился 6 октября 1971 года. По данным, которые доступны в сети, он окончил Самарский государственный технический университет по специальности химическая технология органических веществ, с присуждением квалификации инженера. Занимался коммерческими проектами в сфере сельского хозяйства и нефтепереработки.

В 2004 году он стал депутатом гордумы Самары, где возглавил бюджетный комитет. Через год перешел на работу в администрацию Самарской области, где занял пост заместителя руководителя аппарата правительства области - руководителя департамента по организации процессов управления и административной реформы, развития местного самоуправления. После непродолжительное время работал в Воронежской области на посту первого заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

В августе 2009 года был назначен на должность советника губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, в январе 2010-го — на должность первого заместителя руководителя аппарата, с мая 2011 года назначен и.о. главы аппарата губернатора и правительства Сахалинской области, а в декабре избавился от приставки и.о.

При нем и с его непосредственным участием, к слову, на Сахалине прошла административная реформа, и с 1 января 2010 года в регионе к работе приступила новая структура – региональное правительство. Стоит отметить, что Дмитрий Братыненко единственный чиновник из команды Александра Хорошавина, кто не попал под удар после отставки губернатора. К нему не было вопросов.

В 2015 году он вернулся на родину, где получил пост первого вице-мэра в администрации Самары. В должности проработал недолго и ушел, как говорится, "в поля", работал на выборах, в том числе в Перми, на родине полпреда.

На предыдущих выборах он «курировал» избирательную кампанию во Владивостоке и отвечал в штабе за взаимодействие с полпредством.

Из интересных фактов можно отметить любовь Дмитрия Федоровича к хоккею. Он играет в ночной хоккейной лиге и неоднократно участвовал в матчах с президентом РФ. Мастер спорта по боксу. Являлся вице-президентом федерации по боксу Самарской области. Женат.

Фото РИА "Сахалин Инфо".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.