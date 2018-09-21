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Депутаты из Кавалерово нашли способ прекращения оттока населения с Дальнего Востока
Депутаты Думы Кавалеровского муниципального района Приморского края обратились к президенту, премьер-министру, в Госдуму и Совет Федерации по вопросу возраста выхода на пенсию жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) и жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Российской Федерации.
Президент Российской Федерации и Правительство РФ неоднократно заявляли о приоритетах в развитии территорий Дальнего Востока. Но отток населения с Дальнего Востока продолжается. Всего в ДФО проживает 6165 тыс. человек, что составляет 4,29% от численности населения Российской Федерации. Всего же в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (включая жителей ДФО) проживает 10038 тыс. человек, что составляет 7% от численности населения Российской Федерации.
Депутаты предложили с целью прекращения оттока населения с территорий Дальнего Востока и увеличения количества проживающих в ДФО, сохранить для жителей ДФО и жителей проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей возраст выхода на пенсию: для женщин – в 50, а для мужчин в 55 лет.
«Считаем, что такой шаг нормализует политическую обстановку на территории Приморского и Хабаровского краёв, связанную с губернаторскими выборами и послужит устойчивому развитию территорий Дальнего Востока»,- заявили депутаты.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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