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В Кавалерово выбрали спикера районной думы
21 Сентября 2018, 15:37 | Приморье
21 сентября в Кавалерово состоялось первое заседание районной Думы нового созыва. На нем избран председатель думы – им стал Александр ПЕТРОВ, директор спорткомплекса «Кристалл» и бывший единоросс.
Всего в составе новой думы – 4 единоросса, 4 члена «СР», 4 члена КПРФ , 5 самовыдвиженцев, среди которых и Сергей Плевако, предприниматель, издатель газеты «За матушку Россию».
За Александра Петрова проголосовало 12 депутатов из 16 присутствовавших на первом заседании думы, а всего депутатов 17. Другие вопросы Дума не рассматривала.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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