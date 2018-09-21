В Кавалерово выбрали спикера районной думы

21 сентября в Кавалерово состоялось первое заседание районной Думы нового созыва. На нем избран председатель думы – им стал Александр ПЕТРОВ, директор спорткомплекса «Кристалл» и бывший единоросс.

Всего в составе новой думы – 4 единоросса, 4 члена «СР», 4 члена КПРФ , 5 самовыдвиженцев, среди которых и Сергей Плевако, предприниматель, издатель газеты «За матушку Россию».

За Александра Петрова проголосовало 12 депутатов из 16 присутствовавших на первом заседании думы, а всего депутатов 17. Другие вопросы Дума не рассматривала.