Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя

В правительстве пересмотрели прежние планы на 2019-2020 годы

Финансирование ряда регионов России, в том числе Дальнего Востока и Арктики, увеличат за счет перераспределения доходов в пользу регионов от акцизов на алкоголь и нефтепродукты, сообщил на заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев.

По словам главы кабинета министров, Правительство намерено и дальше совершенствовать межбюджетные отношения, чтобы региональные бюджеты были более сбалансированы и давали регионам больше возможностей зарабатывать деньги самим. «Для этого перераспределяется часть доходов в пользу регионов. Это касается акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты», - пояснил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что межбюджетные трансферты будут расти. «В сторону увеличения мы пересмотрели свои прежние планы на 2019 - 2020 годы по финансированию Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области в рамках соответствующих госпрограмм, а также по финансовой поддержке Арктической зоны, которая также вырастет в несколько раз», - заверил он.

В рамках корректировки налоговой системы премьер-министр пообещал сохранить механизмы налоговой поддержки отдельных территорий и ряда новых проектов, которые там появляются. «Во многих регионах поменялись управленческие команды, пришли новые губернаторы. Нужно с ними активно работать в том числе и по более точной настройке механизма бюджетных трансфертов», - сделал акцент Председатель Правительства РФ.

Фото: government.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".