Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
Финансирование ряда регионов России, в том числе Дальнего Востока и Арктики, увеличат за счет перераспределения доходов в пользу регионов от акцизов на алкоголь и нефтепродукты, сообщил на заседании Правительства РФ премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам главы кабинета министров, Правительство намерено и дальше совершенствовать межбюджетные отношения, чтобы региональные бюджеты были более сбалансированы и давали регионам больше возможностей зарабатывать деньги самим. «Для этого перераспределяется часть доходов в пользу регионов. Это касается акцизов на крепкий алкоголь и нефтепродукты», - пояснил Дмитрий Медведев, подчеркнув, что межбюджетные трансферты будут расти. «В сторону увеличения мы пересмотрели свои прежние планы на 2019 - 2020 годы по финансированию Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской области в рамках соответствующих госпрограмм, а также по финансовой поддержке Арктической зоны, которая также вырастет в несколько раз», - заверил он.
В рамках корректировки налоговой системы премьер-министр пообещал сохранить механизмы налоговой поддержки отдельных территорий и ряда новых проектов, которые там появляются. «Во многих регионах поменялись управленческие команды, пришли новые губернаторы. Нужно с ними активно работать в том числе и по более точной настройке механизма бюджетных трансфертов», - сделал акцент Председатель Правительства РФ.
Фото: government.ru
Новости тематики
- Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
- Путин предложил сделать остров Русский "правовой песочницей"
- Юрий Трутнев: Мы не будем заставлять людей жить на Дальнем Востоке
- Президент России направил приветствие гостям и участникам IV Восточного экономического форума
- Президент России проведет полноформатные переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином в рамках ВЭФ-2018
- Преемственность в приоритетах
- Почти 37 миллионов рублей в первом полугодии направлено на поддержку пенсионеров, имеющих региональный статус ветерана труда
- Сертификаты, рассрочки и льготы
- "День Тигра" станет официальным праздником, а багульник - природным символом Владивостока
- Решения для инвестиций
Новости раздела
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Источник: Информация о предстоящей отставке вице-губернатора Приморья - фейк
- Финансирование Дальнего Востока увеличат за счет алкоголя
- Депутаты из Кавалерово нашли способ прекращения оттока населения с Дальнего Востока
- В Кавалерово выбрали спикера районной думы
- Заместитель главы Владивостока уволен за неэффективность
- Крайизбирком Приморья таки аннулировал итоги скандальных выборов губернатора
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя